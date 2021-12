Xiaomi 12 presentato ufficialmente: super top di gamma con specifiche premium

Xiaomi ha presentato ufficialmente la nuova serie di smartphone Xiaomi 12, composta dal modello standard, il modello 12X e il modello 12 Pro. Al momento la presentazione è avvenuta solamente in Cina ma nelle prossime settimane dovrebbe esserci anche quella dedicata ai modelli che verranno venduti in Europa.

Tutti e tre gli smartphone hanno un design alquanto simile, con le uniche differenze presenti nel comparto fotografico (il modello 12 Pro ha qualcosina in più) e nel SoC (Snapdragon 8 Gen 1 per Xiaomi 12 e 12 Pro, Snapdragon 870 per il modello 12X). Scendendo nel dettaglio, troviamo le seguenti specifiche:

Xiaomi 12 Xiaomi 12X Xiaomi 12 Pro Dimensioni e peso 164.3mm x 74.6mm x 8.38mm e 234 grammi 164.3mm x 74.6mm x 8.38mm e 234 grammi 163.6mm x 74.6mm x 8.16mm e 205 grammi Display 6,28″ AMOLED con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120Hz, touch sampling a 480Hz e supporto Dolby Vision 6,28″ AMOLED con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120Hz, touch sampling a 480Hz e supporto Dolby Vision 6.73″ LTPO AMOLED con risoluzione 2K, refresh rate a 120Hz, touch sampling a 480Hz e supporto Dolby Vision SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con sistema di raffreddamento da 2600mm Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con sistema di raffreddamento da 2600mm² Memoria 8 + 128GB | 8 + 256 GB | 12 + 256 GB (LPDDR5 + UFS 3.1) 8 + 128GB | 8 + 256 GB | 12 + 256 GB (LPDDR5 + UFS 3.1) 8 + 128GB | 8 + 256 GB | 12 + 256 GB (LPDDR5 + UFS 3.1) Fotocamere posteriori 50MP (Sony IMX766) grandangolare + 20MP ultra grandangolare + 5MP macro (Leica) 50MP (Sony IMX766) grandangolare + 20MP ultra grandangolare + 5MP macro (Leica) 50MP (Sony IMX707) grandangolare + 50MP ultra grandangolare + 50MP teleobiettivo (Leica) Fotocamera anteriore 32 MP 32 MP 32 MP Batteria 4500 mAH con sistema di ricarica rapida cablato da 67W, 30W wireless e 10W wireless inversa 4500 mAH con sistema di ricarica rapida cablato da 67W, 30W wireless e 10W wireless inversa 4600 mAH con sistema di ricarica rapida cablato da 120W, 50W wireless e 10W wireless inversa Connettività FastConnect 6900 con WiFi 6E, Bluetoth 5.2, NFC, GPS con supporto GLONASS e Beidou, 5G SA/NSA WiFi 6, Bluetoth 5.2, NFC, GPS con supporto GLONASS e Beidou, 5G SA/NSA FastConnect 6900 con WiFi 6E, Bluetoth 5.2, NFC, GPS con supporto GLONASS e Beidou, 5G SA/NSA Extra Audio Harman/Kardon, sensore di impronte ottico sotto il display Audio Harman/Kardon, sensore di impronte ottico sotto il display Audio Harman/Kardon, sensore di impronte ottico sotto il display Sistema operativo MIUI 13 basata su Android 12 MIUI 13 basata su Android 12 MIUI 13 basata su Android 12

Come detto, la disponibilità al momento è limitata al solo mercato cinese ma intorno alla fine di gennaio gli Xiaomi 12 dovrebbero arrivare anche in Europa.