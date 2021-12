Android TV Remote è un’app non ufficiale per trasformare lo smartphone in un telecomando

Sin da quando Google ha integrato le funzioni di telecomando per Android TV all’interno dell’applicazione Google Home, in molti hanno cerato un’alternativa che non necessitasse l’uso di un’altra Google Apps. A questi utenti adesso segnaliamo l’applicazione Android TV Remote, sviluppata indipendentemente da NiamorDev e con nessuna affiliazione con Google, che svolge in maniera egregia il suo compito.

Android TV Remote è un’app piuttosto semplice e funziona praticamente con tutte le versioni del sistema operativo. Tutti i pulsanti essenziali, incluso un D-pad, sono presenti nella schermata principale. Inoltre, l’app ha anche un elenco di app dedicato che consente di avviare il servizio di streaming preferito con un solo tocco.

La versione attuale non ha il supporto per i widget. Si spera che questo sia qualcosa che possa essere aggiunto in un aggiornamento futuro, consentendo agli utenti di controllare il proprio dispositivo Android TV/Google TV senza dover aprire l’app ma direttamente dalla home screen.

Google offriva un’app dedicata per il controllo dei dispositivi Android TV sulla rete locale. Tuttavia, come detto in precedenza, la società ha ritirato l’app dal Google Play Store quest’anno e ha lentamente portato le sue funzionalità su altre app. L’app Google TV ha ottenuto un telecomando a settembre, con l’app Google Home che ha ripreso la stessa funzione un mese dopo.

Ad ogni modo, nel caso foste interessati al download del tutto gratuito dell’applicazione Android TV Remote, potete cliccare sul seguente app box che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Google Play Store.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che l’arrivo dell’aggiornamento ad Android TV 11 per tutte le Nvidia Shield TV potrebbe essere imminente.

VIA