L’app Google Home ora funziona anche come telecomando per Android TV

Attraverso un aggiornamento dell’applicazione Google Home per Android, gli sviluppatori del colosso di Mountain View hanno aggiunto l’utilissima funzione del telecomando che consente di gestire l’interfaccia utente di tutti i dispositivi Android TV connessi alla stessa rete.

L’ultima versione di Google Home (v2.47.1.0) aggiunge una nuova opzione per passare dal vecchio controllo di scorrimento al controllo D-pad aggiunto quando connesso a un dispositivo Google TV/Android TV. In precedenza, l’app aveva solo il controllo di scorrimento, che è fondamentalmente un grande touchpad. Tuttavia, i nuovi controlli D-pad dovrebbero sembrare più naturali per le persone abituate a un telecomando TV standard.

Avviando l’app Google Home e selezionando qualsiasi dispositivo Android TV verrà visualizzata un’opzione nella parte inferiore del display per aprire il telecomando virtuale. Quindi basta abbinare il dispositivo utilizzando un PIN mostrato sulla tua TV per continuare a utilizzarlo solo con il tuo smartphone in mano.

Potrebbe sembrare una funzione da niente ma, combinando il nuovo D-Pad dell’app Google Home con la semplicità di inserimento del testo dato dagli smartphone, accedere ai servizi streaming con le proprie credenziali sarà molto più semplice di prima (soprattutto per tutti quei servizi che non supportano il login da remoto).

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento dell’app Google Home sul vostro smartphone, vi invitiamo a cliccare sul nostro app box sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

In alternativa, potete scaricare anche il file APK da installare manualmente.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che l’aggiornamento ad Android TV 11 per tutte le Nvidia Shield TV potrebbe essere imminente, dal momento che nella Google Play Console vengono tutte elencate con a bordo la nuova versione.

