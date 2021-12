Xiaomi svela una batteria più capiente del 10%

In un breve post su Weibo, Xiaomi ha rivelato una nuova tecnologia della batteria su cui il team di ricerca e sviluppo ha lavorato e che dovrebbe essere disponibile il prossimo anno. Da quanto abbiamo appreso, Xiaomi è stata in grado di aumentare il contenuto di silicio all’interno della batteria di circa 3 volte, il che ha portato a una capacità di archiviazione più efficiente.

Xiaomi annuncia una nuova tecnologia per la batteria, capacità del 10% più elevata e monitoraggio avanzato

Con le stesse dimensioni, la nuova batteria può contenere circa il 10% in più di energia e fornire, indicativamente, fino a 100 minuti di autonomia aggiuntiva agli smartphone con una singola carica. Anche la tecnologia di imballaggio è stata rinnovata, il che ha ulteriormente migliorato l’ottimizzazione dello spazio. Il PCM (modulo del circuito di protezione) è stato inclinato di 90 gradi e non è più piatto, risparmiando un po’ di spazio e riducendo in generale le dimensioni.

Inoltre, Xiaomi ha dotato la nuova batteria di un chip particolare che si basa su algoritmi avanzati che migliorano la sicurezza e la durata delle celle mentre monitora la ricarica durante la notte. Ciò mitiga lo stato di sovraccarico quando il telefono è collegato troppo a lungo. Il tutto dovrebbe garantire una durata nel tempo superiore.

Sono presenti anche alcuni controlli della temperatura tramite sensori aggiuntivi e, come tutti sappiamo, le batterie agli ioni di litio non amano molto il calore. Tuttavia, non sappiamo esattamente come Xiaomi sia in grado di controllare le temperature della batteria (probabilmente riduce l’input di ricarica se la temperatura è troppo elevata).

Le prime batterie di questo tipo prodotte in serie dovrebbero arrivare intorno alla seconda metà del prossimo anno, per cui non sono ancora presenti su nessuno smartphone lanciato sul mercato e non arriveranno in tempo per i prossimi Xiaomi 12. Probabilmente arriveranno con Xiaomi MIX 5 e Xiaomi 13.

