Samsung Galaxy S22 Ultra/Note si mostra su Geekbench con lo Snapdragon 8 Gen 1

Il Samsung Galaxy S22 Ultra, che potrebbe essere chiamato Galaxy S22 Note, è stato avvistato su Geekbench il mese scorso con la designazione del modello SM-S908B e con a bordo il SoC Exynos 2200 e 8 GB di RAM. Ora la variante alimentata dallo Snapdragon 8 Gen 1 è apparsa anche nel database dei benchmark, con il codice modello SM-S908N e SM-S908U. Il primo è probabilmente un’unità coreana e il secondo potrebbe essere una variante statunitense.

SM-S908N e SM-S908U eseguono Android 12, ma il primo ha 10 GB di RAM a bordo e il secondo ha 8 GB. Un leaker ha recentemente affermato che il Galaxy S22 Ultra avrà due opzioni di RAM: 12 GB e 16 GB, quindi dovremo aspettare che più fonti confermino questo bit per essere sicuri.

Rispetto alla variante con a bordo il SoC Exynos 2200, il modello Snapdragon 8 Gen 1 ha ottenuto risultati migliori nei test single-core di Geekbench 5 in quanto ha ottenuto 1.219 punti singoli mentre l’unità Exynos 2200 ha ottenuto 691 punti.

Tuttavia, non c’è troppa differenza tra le prestazioni multi-core dei due dispositivi poiché l’S22 Ultra alimentato da Exynos 2200 ha totalizzato 3.167 punti, mentre la variante Snapdragon 8 Gen 1 ha ottenuto 3.154 punti. Vale anche la pena ricordare che stiamo esaminando dei prototipi, quindi ci riserveremo il nostro giudizio fino a quando non testeremo noi stessi la versione al dettaglio.

Non ci sono ancora notizie da Samsung sulla serie Galaxy S22, ma le voci affermano che la formazione sarà svelata l’8 febbraio 2022 in occasione di un evento Galaxy Unpacked, con le vendite che inizieranno 10 giorni dopo. Tuttavia, Samsung potrebbe iniziare ad accettare i preordini per la serie S22 subito dopo la conclusione dell’evento.

