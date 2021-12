Huawei Watch D con HarmonyOS potrà misurare la pressione sanguigna

Un’immagine trapelata di quella che presumibilmente è la scatola del nuovo Huawei Watch D rivela che l’orologio sarà dotato di un misuratore di pressione sanguigna. L’immagine è stata pubblicata su Weibo da un informatore online.

La scatola presenta un’immagine dell’orologio e il suo schermo rettangolare che mostra i risultati di una scansione della pressione sanguigna con una sistolica di 118, una diastolica di 78 e un polso di 76.

La scatola mostra anche un altro indizio, includendo il logo HarmonyOS nell’angolo in basso a destra della confezione. Ciò significa che il sistema operativo di Huawei, in arrivo in Europa nel 2022, guiderà il wearable.

ItHome fa notare che Huawei Watch D ha ricevuto il certificato di registrazione del dispositivo medico di Classe II della State Drug Administration, il che significa che il sistema di monitoraggio della pressione sanguigna è di livello medico (almeno in base agli standard in Cina). Gli utenti riceveranno anche notifiche che ricordano loro quando è il momento di ottenere una nuova lettura della pressione sanguigna in base ai consigli di gestione della salute professionale.

Secondo il leak di Weibo, Huawei Watch D dovrebbe essere rilasciato alla fine di questo mese. Il sistema operativo HarmonyOS che eseguirà l’orologio è stato sviluppato seriamente da Huawei sin dal 2019, quando il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inserito il produttore nella lista nera a causa dei presunti legami dell’azienda con il governo comunista cinese.

Essere inseriti nell’elenco impedisce a Huawei di utilizzare qualsiasi software sviluppato da Google senza approvazione. Huawei ha sviluppato HarmonyOS come sostituto di Android ed è stato utilizzato per la prima volta su televisori intelligenti prima di essere preinstallato su telefoni, tablet e smartwatch Huawei.

L’orologio più famoso al mondo, l’Apple Watch, anche con la sua miriade di sensori di salute, non può fornire agli utenti una lettura della pressione sanguigna (almeno non ancora). Forse quella funzione arriverà il prossimo anno insieme al presunto sensore di temperatura e al tanto atteso sensore di glucosio nel sangue non invasivo.

