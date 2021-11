Ecco come Huawei potrebbe aggirare il ban degli USA

Il ban degli USA ha senza dubbio paralizzato il business degli smartphone di Huawei nella maggior parte del mondo. Come abbiamo appreso nel corso degli anni, tuttavia, Huawei non la prende alla leggera. Ci sono state delle scappatoie che Huawei è stata pronta a sfruttare, come riconfezionare gli smartphone con nuovi nomi in modo da poter continuare a venderli con i servizi Google e tutti i componenti hardware necessari.

Bloomberg riferisce che Huawei è ora in trattative con società di terze parti per concedere in licenza i suoi design di telefoni al fine di ottenere l’accesso a “componenti critici” che sono off-limits per Huawei, aggirando così il ban degli USA. Secondo quanto riferito, la società cinese sta valutando di concedere in licenza alcuni dei suoi progetti a un’unità di China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC), che potrebbe quindi acquistare le parti necessarie per i suoi smartphone.

L’unità specifica di PTAC che concederebbe in licenza i progetti di Huawei si chiama Xnova. Xnova vende già gli smartphone a marchio Nova di Huawei sul suo sito Web di vendita al dettaglio. Ma se dovesse accettare la presunta offerta di Huawei sulla licenza dei suoi progetti di smartphone, Xnova sarebbe in grado di vendere smartphone a marchio Xnova basati sui progetti di Huawei.

Bloomberg riferisce inoltre che Huawei è in trattative per concedere in licenza i suoi progetti al produttore cinese di apparecchiature per telecomunicazioni TD Tech Ltd., che venderebbe anche dispositivi self-branding basati su progetti Huawei.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, le trattative sono ancora in corso. La fonte della pubblicazione afferma inoltre che Huawei si aspetta che queste partnership di licenza portino le spedizioni di smartphone Huawei a più di 30 milioni di unità il prossimo anno.

Concedere in licenza i suoi progetti di smartphone a società di terze parti consentirebbe a Huawei di mantenere il flusso di cassa evitando al contempo la spina nel fianco che sono gli Stati Uniti. In questo modo, gli smartphone Huawei rimarchiati potrebbero ancora avere accesso a componenti importanti come modem 5G, chip di TSMC e, naturalmente, le app Android di Google.

