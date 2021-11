Android TV permette di installare nuove app dagli smartphone

È passato un anno da quando Google ha lanciato una nuova Chromecast, completo di un’interfaccia utente reale, supporto per app e un telecomando fisico. Anche con una forte concorrenza, è rimasto uno dei nostri modi preferiti per guardare film e programmi da tutti quei servizi di streaming che sono disponibili. Ora, un nuovo metodo per l’installazione di app su Android TV (e Google TV) rende ancora più semplice l’accesso a più contenuti.

Come notato dall’utente Reddit u/avigi, il Play Store su Android ora supporta le installazioni remote di app direttamente su qualsiasi dispositivo Android TV. Sebbene sia stato possibile eseguire il push delle app su Chromecast e Shield TV dall’interfaccia web, questa è la prima volta che l’abilità ha fatto il salto sugli smartphone. È simile al funzionamento delle app Wear OS sul Play Store, un metodo apparso per la prima volta all’inizio di quest’anno.

Grazie ad alcuni screenshot aggiuntivi dell’utente u/kevjs1982, possiamo vedere come appare l’interfaccia utente quando si hanno app installate su vari dispositivi. Se è già sul proprio smartphone, il Play Store fornirà un link per inviarlo direttamente al dispositivo Android TV. Se invece è già sul box per lo streaming, appare il solito pulsante “Installa”. Infine, se è sia sul telefono che sul televisore, Google contrassegna l’app come “Installata su tutti i dispositivi”.

Sembra che questo sia un altro dei classici aggiornamenti lato server di Google, poiché non tutti gli smartphone hanno ancora accesso a queste opzioni. È lo strumento perfetto per i proprietari di Chromecast con Google TV che cercano un metodo più semplice per trovare nuovo software, a patto che non scarichino più di una manciata di app, ovviamente.

