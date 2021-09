Huawei nova 8i ufficiale in Italia: specifiche e prezzi

Nel mezzo della grande presentazione dei nuovi iPhone 13 di Apple e degli Xiaomi 11T, Huawei ha annunciato ufficialmente la disponibilità italiana del nuovo smartphone Huawei nova 8i.

La prima cosa che si nota guardando lo smartphone è il suo splendido display borderless da 6,67 pollici e dotato di un impressionante rapporto schermo-corpo del 94,7%. Alla risoluzione 1080×2376 FHD+ e al supporto per la gamma di colori DCI-P3 che riproduce gradazioni realistiche e dettagli vividi, lo schermo di Huawei nova 8i è dotato di una funzione Eye Comfort aggiornata che ha superato la certificazione TUV Rheinland Low Blue Light.

Chiaramente questo smartphone deve fare a meno dei Google Mobile Services (GMS) e affidarsi agli Huawei Mobile Services (HMS). In questo senso, l’azienda lavora costantemente con gli sviluppatori per l’aggiunta e il supporto a sempre nuove applicazioni per lo store AppGallery.

Dimensioni e peso : 161.85 x 74.7 x 8.58 mm 190 grammi

e : SoC : Snapdragon 662 Octa-core 2.0 GHz

: Snapdragon 662 Octa-core 2.0 GHz Display : LCD da 6.67″ FHD+ con rapporto schermo-corpo del 94,7%

: LCD da 6.67″ FHD+ con rapporto schermo-corpo del 94,7% Memoria : 8GB RAM 128GB di memoria di archiviazione

: Fotocamera : Posteriore : 64 MP f/1,9 +8 MP f/2,4 +2 MP f/2,4 +2 MP f/2,4 Anteriore : 16 MP f/2,0

: Connettività : 4G LTE Dual-sim, 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz, BT 5.0, jack da 3,5 mm, GPS assistito

: 4G LTE Dual-sim, 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz, BT 5.0, jack da 3,5 mm, GPS assistito Audio: Huawei Histen

Huawei Histen Sensore impronte digitali: capacitivo sul bordo

capacitivo sul bordo Batteria : 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida 66W

: 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida 66W Colorazioni : Moonlight Silver, Interstellar Blue, Starry Black

: Moonlight Silver, Interstellar Blue, Starry Black Sistema operativo: Android 10 con EMUI 11 (non HarmonyOS) – senza i servizi di Google

Disponibilità e prezzi

Disponibile nei colori Moonlight Silver e Starry Black, Huawei nova 8i è disponibile già da oggi al prezzo di 349,00 euro. Inoltre, fino al 4 ottobre, con l’acquisto dello smartphone si ricevono in regalo delle Huawei FreeBuds 4i. Inoltre, solo su Huawei Store, depositando un acconto di 10,00 euro si ottiene uno sconto extra di 40,00 euro.