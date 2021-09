Xiaomi 11T e 11T Pro ufficiali: la “Cinemagic” arriva in Italia

Xiaomi ha presentato ufficialmente la nuova serie di smartphone 11T. Composta dal modello standard e da quello Pro, si tratta della prima a essere lanciata senza l’iconico marchio Mi. Come successo per la serie Mi 10T dell’anno scorso, la prerogativa di Xiaomi 11T e 11T Pro è l’offrire specifiche da top di gamma a prezzi più contenuti rispetto alla concorrenza.

Superb display, professional video, and audiovisual features, together with a life-changing charging experience. #Xiaomi11TSeries is true #Cinemagic. #Xiaomi11TPro #Xiaomi11T pic.twitter.com/jQ2a0Oedk9