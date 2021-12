Android TV 11 per tutte le Nvidia Shield TV potrebbe essere imminente

NVIDIA supporta ogni generazione di Shield TV da sempre, un’impresa unica che difficilmente verrà replicata da altri produttori di dispositivi in ​​tempi brevi. Tuttavia, le persone che si aspettavano che NVIDIA fornisse Android TV 10 ai loro set-top box sono state lasciate in attesa fino a diversi mesi fa, quando la società ha rivelato che l’aggiornamento non arriverà.

All’epoca, NVIDIA dichiarò che c’erano troppo pochi vantaggi per gli utenti di SHIELD TV per giustificare un aggiornamento ad Android TV 10, motivo per cui la società ha preferito concentrarsi sul implementare il successivo aggiornamento importante di Android TV.

Android TV 11 per NVIDIA SHIELD potrebbe essere dietro l’angolo

E sembra che NVIDIA sia molto vicina a mantenere la sua promessa. La Google Play Console attualmente elenca tutti i modelli SHIELD TV con a bordo Android 11. Gli elenchi individuati da @AndroidTV_Rumor confermano che tutti i modelli del set-top-box, ad eccezione della generazione 2017 (probabilmente un errore), sono elencati come in grado di supportare Android 11.

I guess @NVIDIASHIELD update to #AndroidTV 11 is near ! All the models (except darcy) are showing as compatible with 11 in the Google Play Console. Just check how many updates the 2015 model received ! pic.twitter.com/zKnWb4iWSS — Android TV Guide (@AndroidTV_Rumor) December 8, 2021

Anche se ciò non significa che Android TV 11 arriverà su tutti i modelli di SHIELD TV, è una solida prova che potrebbe accadere molto presto. E con le fiere CES 2022 e MWC 2022 proprio dietro l’angolo, ci aspettiamo che NVIDIA faccia la sua mossa.

Per chi non lo sapesse, tutte le Nvidia Shield TV lanciate dal 2015 ad oggi (in totale 6 modelli spalmati su 3 generazioni) sono basate sul SoC Tegra X1 (lo stesso presente nelle console Nintendo Switch), con qualche miglioramento apportato solo negli ultimi modelli lanciati sul mercato nel 2019. È per questo che l’azienda è riuscita ad aggiornare l’intera lineup in contemporanea.

