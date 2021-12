Motorola Edge X30 ufficiale: è il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 1

Come precedentemente ipotizzato, Motorola è riuscita ad anticipare Xiaomi quest’anno e diventare la prima azienda a utilizzare l’ultimo chipset di punta di Qualcomm. Dopo settimane di indiscrezioni, sul mercato cinese è stato annunciato il nuovo Motorola Edge X30 con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 1.

In realtà di Motorola Edge X30 ne sono stati annunciati due, di cui la versione standard con fotocamera classifica e una versione Special con fotocamera sotto il display.

Senza ulteriori indugi, vediamo cosa ha in serbo Motorola per il mercato di punta. Il dispositivo sembra essere un forte concorrente che ha il potenziale per rendere Motorola più rilevante nel mercato dei flagship.

Motorola Edge X30, le specifiche tecniche

Il Motorola Edge X30 sfoggia uno splendido display OLED da 6,7 ​​pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La variante normale racchiude un piccolo foro sotto la capsula auricolare per la fotocamera da 60 MP. Esatto, Motorola ha dotato questo telefono di un impressionante fotocamera da 60 MP con una dimensione del sensore di 1/2,8.

La variante Special con la fotocamera sotto lo schermo utilizza lo stesso sensore da 60 MP, quindi sarà un confronto interessante vedere come i due scatteranno l’uno contro l’altro.

Spostandosi sul retro, il dispositivo ha il sensore fotografico Omnivision OV50A 1/1,55″ da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Ha pixel di dimensioni 2.0um quando viene applicato il binning di pixel 4 in 1. C’è poi un secondo sensore con ottica ultrawide ISOCELL da 50 MP mentre il terzo sensore è un modulo di profondità di campo da 2 MP.

Come detto in precedenza, il Motorola Edge X30 è dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con un massimo di 256 GB di memoria interna e fino a 12 GB di RAM. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68 W. Il dispositivo esegue Android 12 con una personalizzazione molto blanda.

Prezzo e disponibilità

Il dispositivo sarà in vendita in Cina dal 15 dicembre. Si parte da 3.199 CNY (circa 490 euro) per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. C’è anche una versione da 8 GB con 256 GB che arriva fino a CNY 3.999 (circa 515 euro). La variante superiore ha 12 GB di RAM con 256 GB di memoria interna e costa CNY 3.999 ($ circa 600 euro).

Al momento non abbiamo alcuna indicazione circa la disponibilità anche da noi in Europa.

VIA