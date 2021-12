Android Automotive 12 ufficiale | Novità

Android Automotive è il sistema operativo basato su Android di Google per i sistemi di infotainment delle auto. Mentre Android Auto esegue semplicemente il mirroring di app e contenuti dal telefono a un’auto, Automotive funziona in modo indipendente, con il proprio Play Store e le capacità di riproduzione musicale. Google ha recentemente completato un nuovo aggiornamento per Android Automotive basato su Android 12 e ci sono alcune modifiche interessanti.

Android Automotive 12 è stato tecnicamente rilasciato il 4 ottobre, ma come ha sottolineato Mishaal Rahman su Twitter, Google è stato abbastanza silenzioso riguardo al nuovo aggiornamento, presumibilmente perché in realtà non arriverà su nessuna auto in tempi brevi.

Android Automotive 12 seems to be the first Android release to be 64-bit only. It was released to AOSP on 10/4 alongside Android for handhelds but received no news coverage at the time.

The release details can be found here: https://t.co/JJeFhtU3xj

