Il remaster di Legend of Mana disponibile ufficialmente su Android

Legend of Mana è il quarto capitolo della popolare serie di giochi di ruolo di Square Enix, originariamente pubblicato su PS1 nel 1999. Beh, Square è stato impegnato a fare una sfilza di remaster, con molti che sono già disponibili sul Play Store, ma Legend of Mana ancora mancava all’appello.

Il gioco è arrivato su console e PC lo scorso giugno, quindi è una versione recente, e si sapeva che sarebbe arrivato su dispositivi mobili ad un certo punto, e quel punto è oggi. Square Enix ha finalmente lanciato il remaster di Legend of Mana HD su Android e iOS.

Parti per un viaggio alla ricerca del mistico albero di mana visto in sogno, prima di scoprire… che la mappa del mondo è vuota! Durante i tuoi viaggi, acquisirai manufatti speciali; posizionali dove vuoi sulla mappa per dare vita a città e dungeon e far progredire la storia.

Il trailer di lancio del gameplay di cui sopra è di giugno, pubblicato durante il lancio per console e PC, e dovrebbe fornire un rapido assaggio di cosa aspettarsi da Legend of Mana su Android. Come potete vedere, la grafica è ancora superba, qualcosa per cui questa serie è nota. Il gameplay del gioco di ruolo d’azione rimane lo stesso e offre combattimenti simili ai precedenti titoli 2D Mana.

La particolarità di questa versione è che non esiste un viaggio prestabilito, quindi a differenza dei precedenti titoli di Mana, si può scegliere come far evolvere il mondo, il che ha un impatto sul modo in cui si svolge il viaggio.

Certo, il remaster di Legend of Mana potrebbe attrarre diversi nostalgici ma dubitiamo che il gioco avrà un enorme successo al prezzo di 21,99 euro a cui viene proposto sul Play Store.

VIA