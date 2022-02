Google Chrome permetterà presto di condividere le password

Tenere traccia di tutte le credenziali di accesso può sembrare un lavoro ingrato e, se non siete ancora pronti per un’app di gestione password in piena regola come Bitwarden (cosa che vi consigliamo molto, visto che abbiamo realizzato molte guide sull’argomento), la soluzione integrata di Google Chrome funziona è comunque accettabile (a patto che le password siano comunque complesse e uniche per ogni sito). Non è il più bello o il più ricco di funzionalità, ma offre un modo per archiviare rapidamente le password in modo sicuro all’interno del browser. Ora sembra che la società si stia preparando ad aggiungere presto una funzionalità completamente nuova: la possibilità di “condividere” le password.

Individuato da Leopeva64 su Twitter (tramite 9to5Google), gli sviluppatori di Chromium hanno codificato un pulsante “invia password” all’interno del menu di overflow accanto a ciascuna password. Anche se non funziona in questo momento, una volta che la funzione sarà attiva, presumibilmente consentirà di condividere facilmente le password con altre persone all’interno della sicurezza del browser.

Google is also working on a new option that will allow you to send passwords,

Chromium developers already added the option in the 3 dots menu, but when you click on it, nothing happens:https://t.co/2R9ALk8aU2 pic.twitter.com/IlIZ4qir2b — Leopeva64 (@Leopeva64) February 24, 2022

Perché si dovrebbe condividere le password con altri? Ci sono molte ragioni, specialmente nel contesto di un team: gli account dei social media o l’accesso ai servizi nei team sono in genere condivisi tra più persone ed è probabile che se si desidera mantenere una password sicura per quegli account, si avrà bisogno un modo per coordinarne la condivisione. Il gestore delle password di Google Chrome consente già di copiare le password memorizzate nel browser, quindi ciò farebbe un ulteriore passo avanti.

Probabilmente ci vorrà del tempo prima che si possa effettivamente provarlo nel browser. Anche se va bene provare le funzioni con un software instabile, non funziona ancora, anche se potremmo vedere alcuni progressi nelle future build in fase di sviluppo.

