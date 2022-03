POCO X4 Pro 5G ufficiale al MWC 2022: specifiche e prezzi ITA

POCO, azienda indipendente sotto l’ombrello di Xiaomi, ha presentato ufficialmente al MWC 2022 di Barcellona il nuovo POCO X4 Pro 5G. Si tratta di uno smartphone di fascia media che fa del rapporto qualità prezzo il suo cavallo di battaglia.

“Questo arrivo rappresenta una pietra miliare per il nostro brand. In POCO, ci impegniamo a superare le aspettative dei clienti e a spingerci sempre oltre, con l’obiettivo di fornire la migliore esperienza possibile ad un prezzo accessibile”, ha affermato Kevin Qiu, CEO POCO Global. “Con POCO X4 Pro 5G, abbiamo sicuramente stabilito lo standard del settore per questo segmento, e con queste caratteristiche flagship abbiamo veramente portato la user experience al livello successivo. Per i consumatori che cercano un’esperienza di intrattenimento superiore e divertente ad un prezzo imbattibile, POCO M4 Pro è un’opzione decisamente competitiva.”

Dimensioni e peso : 164,19×76,1,8,12 mm; 205 g

: 164,19×76,1,8,12 mm; 205 g Display: DotDisplay AMOLED 6,67″ FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, touch sampling fino a 360Hz, 1200nit, DCI-P3, Reading mode 3.0, contrasto 4.500.000:1, Gorilla Glass 5

DotDisplay AMOLED 6,67″ FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, touch sampling fino a 360Hz, 1200nit, DCI-P3, Reading mode 3.0, contrasto 4.500.000:1, Gorilla Glass 5 SoC: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Memoria: 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.2, oppure 8 GB di RAM e 256 GB di storage

6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.2, oppure 8 GB di RAM e 256 GB di storage Fotocamere: anteriore: 16MP, f/2,4 posteriori: principale 108MP Samsung HM2 da 1/1,52″ con pixel binning 9-in-1, pixel da 0,7um (2,1um), f/1,9, doppia ISO nativa ultra grandangolare 8MP, FOV 118°, f/2,2 macro 2MP, f/2,4

Connettività: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, IR, jack da 3,5mm, GPS

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, IR, jack da 3,5mm, GPS Sensore impronte: capacitivo posto sul bordo laterale

capacitivo posto sul bordo laterale Dual SIM: ibrido (nano SIM + nano SIM o nano SIM + microSD)

ibrido (nano SIM + nano SIM o nano SIM + microSD) Audio: stereo

stereo Batteria: 5.000mAh, ricarica rapida 67W

5.000mAh, ricarica rapida 67W Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 11 con launcher proprietario Poco

MIUI 13 basata su Android 11 con launcher proprietario Poco Resistenza all’acqua: IP53

IP53 Colorazioni: Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow

Il POCO X4 Pro 5G sarà disponibile a partire dal 2 marzo su po.co, mi.com e Amazon con il seguente listino prezzi:

299,90 euro per la versione da 6+128 GB

per la versione da 6+128 GB 349,90 euro per la versione da 8+256 GB

Come offerta promozionale, per le prime 24 ore di vendita (dalle 13.00 del 2 marzo), su po.co e amazon.it si potrà acquistare il POCO X4 Pro 5G ai seguenti prezzi promozionali: