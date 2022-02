Samsung Galaxy S22: stress test e teardown | Video

Solo qualche giorno dopo il suo grande annuncio, il nuovo Galaxy S22 di Samsung è stato soggetto a uno stress test per verificarne la resistenza e a un teardown per verificarne la riparabilità. I video sono stati pubblicati da PBKreviews e mostrano che il Galaxy S22 è andato più che bene in entrambe le valutazioni.

Lo stress test inizia con una prova di immersione in acqua di un minuto che non compromette il dispositivo classificato IP-68. Il test di graffio dello schermo rivela segni profondi al livello otto sulla scala di durezza Mohs, che è la norma per gli schermi di vetro anche se questo è l’ultimo tipo Corning Gorilla Glass Victus+. Anche la parte posteriore è realizzata con lo stesso vetro e si graffia allo stesso livello otto.

La scocca, i pulsanti, l’isola della fotocamera e il vassoio della SIM sono tutti realizzati in alluminio che aggiunge solidità strutturale. Piegare il telefono da entrambi i lati non produce flessioni o danni, il che fa guadagnare all’S22 un punteggio di durata di 10/10.

Samsung Galaxy S22 | Teardown

Passando al teardown, la prima operazione è rimuovere la scocca posteriore in vetro, fissata al frame in metallo della fotocamera da un adesivo. Un totale di diciannove viti devono essere ulteriormente rimosse per raggiungere la bobina di ricarica wireless e l’antenna NFC.

Staccando i cavi flessibili della batteria e il coperchio superiore in plastica si libera la scheda madre che ospita componenti chiave come il chipset, la RAM, la memoria e le triple fotocamere posteriori.

Il sensore principale da 50 MP e i moduli teleobiettivi da 10 MP sono entrambi dotati di OIS che viene mostrato in video.

Il prossimo passo è rimuovere gli altoparlanti superiore e inferiore. La sostituzione dello schermo richiede di sventrare il telefono dai suoi componenti chiave e riscaldare la parte anteriore per allentare l’adesivo. La batteria da 3.700 mAh non è dotata di linguette e richiede di utilizzare alcol denaturato e un plettro per staccarla. Questo fa guadagnare al Galaxy S22 un punteggio di riparabilità di 7,5/10.