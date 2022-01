Samsung Exynos 2200 verrà presentato l’11 gennaio

All’inizio di questo mese Qualcomm ha annunciato il SoC Snapdragon 8 Gen 1, mentre MediaTek ha lanciato il suo chipset di punta Dimensity 9000. Questi SoC saranno presenti nella maggior parte degli smartphone top di gamma del 2022 e, in effetti, alcuni modelli appena lanciati utilizzano già il SoC Snapdragon 8 Gen 1. A questo punto manca all’appello solo Samsung che, forte della sua collaborazione con AMD, punta a reclamare lo scettro di miglior SoC mobile per il gaming con il nuovo Exynos 2022. A questo proposito, Samsung ha ufficialmente rivelato che il suo prossimo Exynos 2200 sarà annunciato all’inizio di gennaio 2022.

#PlaytimeIsOver. The gaming marketplace is about to get serious. Stay tuned for the next #Exynos with the new GPU born from RDNA 2. January 11, 2022. pic.twitter.com/0H2MeVUbeS

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 30, 2021