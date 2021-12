JustSpeed: le recensioni sul nuovo operatore di fibra

Come funziona il servizio? È semplice e affidabile? Il costo è conveniente? Quale livello di qualità viene assicurato? L’analisi dei commenti e delle recensioni su JustSpeed, nuovo brand di Linkem che offre servizi ultra-broadband in fibra ottica, rivela che l’operatore ha iniziato a raccogliere feedback positivi dai primi utenti che hanno deciso di sottoscrivere l’abbonamento.

Recensioni JustSpeed: valutazioni positive

Le opinioni pubblicate a pochi mesi dal lancio dell’offerta sembrano apprezzare sia l’aspetto economico (abbonamento di 29,90 euro al mese e offerta da 19,90 euro per i primi sei mesi) sia il livello di prestazioni garantite (con download che arriva a 2.5 Gigabit al secondo e upload che può raggiungere i 300 Megabit). Le recensioni su JustSpeed fanno registrare una voto di 4,3/5 sul portale Facile.it (molto noto per valutare servizi finanziari o telefonici ed altro) e di 3,7/5 sulla piattaforma Trustpilot.

Facile.it chiede ai suoi utenti di valutare i servizi sulla base di funzionalità, accessibilità e semplicità e il punteggio di JustSpeed è basato su 74 voti. Vengono presi in considerazione la qualità dell’assistenza, l’affidabilità del servizio e la copertura del segnale, la velocità di navigazione, il rapporto qualità/prezzo e le offerte addizionali. Il TrustScore di Trustpilot si basa su una combinazione di fattori come numero di recensioni e loro data di pubblicazione.

Recensioni sulla fibra di JustSpeed: commenti

I pareri positivi si concentrano in particolare sulla semplicità e sulla trasparenza dell’offerta. “Un costo che si mantiene comunque accessibile”, è uno dei commenti su Facile.it che riguarda la tariffa da 29,90 euro al mese. “Ho attivato l’offerta casa con modem incluso, semplicemente seguendo le istruzioni di supporto presenti sul sito ufficiale della compagnia”.

L’assistenza viene definita “puntuale” e gli operatori in grado di dare “risposte precise e chiare alle varie richieste”. L’iter di registrazione e di abbonamento è descritto come “semplice e veloce” e “quindi alla portata di tutti” e viene evidenziato il “buon rapporto qualità prezzo”. Qualcuno si spinge a pubblicare un messaggio dai toni entusiastici: “Veramente una bomba. Appena attivata. Un giga di banda… uno spettacolo”.

JustSpeed: servizio “in continua evoluzione”

Il tempo dirà se le prime recensioni e commenti verranno confermate con lo sviluppo del servizio e della copertura. Al momento JustSpeed è disponibile con modem in comodato d’uso e mette a disposizione un servizio opzionale premium ad oggi gratuito, che prevede l’intervento di un tecnico specializzato a casa per verificare la qualità e la velocità della navigazione, effettuare test e impostare i principali dispositivi connessi, verificandone il corretto funzionamento.

Il servizio di assistenza ai clienti, tecnica, commerciale o amministrativa, può essere contattato in diversi modi, via webchat dal sito www.justspeed.it, via telefono o inviando una mail. La fibra di JustSpeed è di tipo FTTH-GPON, tecnologia che prevede la presenza del cavo della fibra fino a casa. L’obiettivo è quello di garantire agli utenti uno streaming video senza buffering, uno smart working affidabile senza problematiche di connessione, stabilità per il gaming con immagini fluide e un adeguato utilizzo della domotica.

Attualmente JustSpeed è già disponibile in 1500 comuni italiani, ma – come specifica la società – la copertura “è in continua evoluzione”. Nei prossimi mesi, dunque, dovrebbe allargarsi ulteriormente il bacino di utenza raggiungendo circa 2000 comuni italiani. Per verificare la copertura basta compilare con alcuni dati (comune, indirizzo e numero civico) il form presente in home sul sito dell’operatore.

Se la propria zona è coperta ci si può abbonare direttamente online fornendo i propri dati o con il supporto di un operatore. Se invece non c’è copertura si può chiedere di essere ricontattati dal servizio assistenza non appena l’area viene coperta da JustSpeed. Basta selezionare la voce “Avvisami” e fornire i propri dati e un recapito.