Pluto TV è ora integrato nativamente su Google TV

ViacomCBS e Google hanno annunciato una nuova partnership che consente al servizio gratuito di streaming Pluto TV (disponibile da poco anche in Italia) di essere integrato direttamente a livello di sistema operativo in Google TV. Si tratta di un’ulteriore integrazione rispetto a quella già presente con l’app “Live Streaming” di Android TV e di una conferma di una passata indiscrezione.

Pluto TV è un servizio di streaming molto interessante che, grazie agli annunci pubblicitari, riesce a supportarsi autonomamente senza alcun bisogno di canoni di abbonamenti.

Oltre che attraverso la nuova integrazione con Google TV, il servizio di Pluto TV è disponibile attraverso le applicazioni dedicate su Android (anche Android TV) e iOS, così come tramite browser web. In ogni caso, non è richiesto alcun account o registrazione.

I nuovi canali di Pluto TV

Ricordiamo fra l’altro che da novembre sul servizio sono disponibili nuovi canali tematici:

Naturescape. Un viaggio inedito verso la natura più inesplorata, splendide scene naturali e soavi colonne sonore.

Fashion TV. Aggiornamenti quotidiani su tutto quello che succede nella fashion industry: campagne, sfilate, feste e ultime uscite.

Pluto TV Family. Dalle avventure animate alle serie musicali, questo canale offre produzioni e contenuti di qualità per ogni membro della famiglia.

Qwest Jazz&Beyond. Un universo di musica da scoprire attraverso playlist create da Quincy Jones che raccolgono una selezione delle migliori esibizioni live.

SUPER! Xmas. Tutti amano il Natale, per questo Pluto TV ha deciso di dedicare un intero canale per festeggiare questo periodo con tutta la famiglia.

Christmas Lights. Accendi le luci di Natale per arricchire la tua casa. Le luci di Natale renderanno gli spazi casalinghi ancora più magici durante le feste natalizie.

Fireplace TV. Come se fossi davanti a un camino acceso, con lo scoppiettio del fuoco accompagnato da una dolce musica.

Fuel TV. Una programmazione dedicata 24/7 agli appassionati dei principali sport d’azione: skate, surf, BMX, snowboard, MTB con le ultime news e aggiornamenti di settore.

Pluto TV Celebration. Nessuno può tenerti compagnia durante le festività come fanno loro! Festeggiamo con una selezione di episodi dei nostri programmi preferiti!

