Samsung non supporterà più DeX su macOS e Windows 7 da gennaio 2022

Samsung DeX è una funzionalità degli smartphone top di gamma dell’azienda che consente di estendere l’esperienza mobile in un’esperienza PC collegandoli a un monitor, una tastiera e a un mouse esterni. È stato introdotto sulla serie Galaxy S8 ed è disponibile sulla maggior parte dei telefoni e tablet Galaxy di fascia alta. Samsung ha anche app DeX dedicate per Windows e macOS che consentono agli utenti di accedere all’ambiente DeX dal proprio computer esistente.

Come spesso accade con i servizi e la frammentazione dei sistemi operativi, Samsung ha aggiornato il suo sito Web per menzionare che sta terminando il supporto per il servizio DeX su Windows 7. Stranamente però, il servizio verrà terminato anche su macOS a partire dal prossimo anno. In effetti, gli utenti macOS hanno già iniziato a vedere un messaggio popup nell’app che dice che il supporto per DeX per macOS terminerà nel gennaio 2022.

Con il termine del supporto, gli utenti di Windows 7 e Mac dovranno utilizzare un dock esterno per eseguire il mirroring su un monitor o una TV. In questo momento, tutto ciò che devono fare è collegare il telefono al computer utilizzando un cavo USB e avviare il servizio DeX.

Stiamo terminando il supporto per Samsung DeX per Mac OS a gennaio 2022. Puoi ancora utilizzare DeX se è già installato, ma non ci sarà assistenza clienti o aggiornamenti e non sarai in grado di scaricare DeX per MacOS.

Samsung afferma che coloro che hanno già installato il client DeX PC possono continuare a utilizzare il servizio, ma l’azienda non fornirà alcun supporto o aggiornamenti dal prossimo anno. Sembra che gli utenti di Windows 10 non siano interessati e continueranno a vedere ulteriori sviluppi e aggiornamenti.

Nel febbraio di quest’anno, Samsung ha aggiunto il supporto per la modalità DeX wireless, consentendo agli utenti di trasmettere DeX in modalità wireless a una TV o un PC compatibile.

