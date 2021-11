Perché usare Bitcoin Era per il trading online

Gli italiani sono un popolo di risparmiatori e, seppur ciò significa fare la formica per mettersi al riparo dai tempi duri, molto spesso negli ultimi tempi gli interessi maturati con i risparmi più comuni fanno fatica anche a coprire l’inflazione. Una scelta che sta prendendo sempre più piede invece è il trading online. Una volta relegato ai soli esperti finanziari, adesso esistono molte piattaforme che lo mettono alla disposizione di tutti. A questo proposito, vi presentiamo la piattaforma di Bitcoin Era.

Bitcoin Era sito web è una piattaforma di trading completamente gratuita che necessita di appena 3 passaggi per essere pronta ed operativa:

Creazione di un account gratuito

Deposito dei fondi (requisito di deposito minimo sulla piattaforma è di $250)

Inizio del trading

Trattandosi poi di una piattaforma sviluppata interamente sul web, il suo utilizzo può avvenire su qualsiasi dispositivo mobile o desktop che supporti un browser web e una connessione a internet.

Una volta creato l’account, la piattaforma di Bitcoin Era si presenta con un’interfaccia grafica molto intuitiva da capire e usare. Eppure, gli algoritmi che sono alla base del servizio e che analizzano il mercato per dare i migliori consigli possibili sugli investimenti sono estremamente avanzati e vengono migliorati di volta in volta.

Al di là dell’analisi di mercato e degli algoritmi di trading, Bitcoin Era Software assicura una sicurezza e una riservatezza di prim’ordine. Grazie all’utilizzo dello standard SSL su ogni pagina del sito, garantisce che tutte le informazioni che vengono raccolte siano protette, per non parlare poi dell’uso dell’algoritmo di crittografia AES che assicura che nessuno, tranne l’utente stesso, possa vedere che cosa viene fatto.

Magari Bitcoin Era non è un servizio consigliato a coloro intendo investire milioni di euro ma, per coloro sono alla ricerca di una soluzione semplice per investire centinaia o migliaia di euro, la consigliamo assolutamente (tenendo sempre a mente che il trading è un investimento altamente speculativo, il che significa che esistono dei rischi sul mercato).