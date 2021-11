Firefox 94 disponibile su Android | Novità

Firefox 94 è appena stato rilasciato sul canale stabile dopo la consueta fase beta delle scorse settimane. Dopo la grande riprogettazione nel maggio 2021 (che è stata molto più pronunciata su desktop che su dispositivi mobili), Mozilla è tornata con modifiche più ridotte al design e un focus sull’usabilità in questa versione.

Nella versione 94 del browser per Android c’è una nuova home page rifatta che rende più facile tornare alle sessioni di navigazione e le vecchie schede ignorate da tempo verranno eliminate per impostazione predefinita.

La nuova homepage si concentra sul rendere più facile tornare alla sessione di navigazione, con Mozilla che afferma che “volevamo sollevare quel pesante fardello mentale di ricordare di finire quegli articoli letti a metà o le ricerche sulle vacanze finché non sei pronto per tornare indietro e portare a termine quei compiti.”

Per ottenere ciò, Firefox 94 ha ricevuto un’opzione che consente di tornare direttamente all’ultima scheda aperta dalla home page, dove convive insieme ai segnalibri salvati di recente e alle ricerche Web recenti raggruppate per argomento.

Mozilla ha inoltre introdotto le cosiddette “schede ordinate”. Mentre le persone spesso lasciano tantissime schede aperte come promemoria per tornare a determinati siti o attività in futuro, la quantità di siti Web nel selettore di schede può diventare visivamente travolgente, rendendo le cose più complicate e disordinate.

Firefox 94 lo combatte abbassando automaticamente di livello le schede a cui non è stato effettuato l’accesso negli ultimi 14 giorni in una nuova sezione di “stato inattivo”, rimuovendole dal commutatore di schede. Tuttavia, questa opzione può essere disattivata nelle impostazioni se si preferisce mantenere tutte le schede aperte e facilmente accessibili.

Nel dipartimento di sicurezza, Mozilla sta implementando Site Isolation nel suo browser su tutti i sistemi operativi, il che aiuta contro gli attacchi del canale laterale come Spectre.

