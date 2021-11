Nest Hub gratis per chi si abbona a Google One da 2TB

Google tende a offrire omaggi o sconti ai suoi abbonati Google One di tanto in tanto. L’anno scorso, la società ha offerto un Google Nest mini gratuito agli abbonati che hanno eseguito l’upgrade al piano di archiviazione da 2 TB. Quest’anno, Google sta inviando ai clienti idonei un’e-mail offrendo loro un Nest Hub (2a generazione) se “passano a un piano annuale Premium“.

Più specificamente, i clienti selezionati dovranno passare al piano Google One da 2 TB con un pagamento annuale di 99 euro per essere idonei a ricevere Nest Hub. Google coprirà anche le spese di spedizione. Lo stesso Nest Hub costa 99,99 euro.

Con l’aggiornamento del piano One si si riceve anche il servizio di Google VPN su Android e iOS insieme al 10% di rimborso sugli acquisti nel Google Store, quindi questo è un affare piuttosto interessante. Il piano Google One consente inoltre di condividere lo spazio di archiviazione con i membri della famiglia aggiungendoli al gruppo famiglia.

Dopo aver eseguito l’upgrade al piano Google One da 2 TB, si riceverà un codice coupon da Google entro una settimana in modo da poter riscattare il Nest Hub gratuito. Il codice sarà valido fino al 24 dicembre.

Non è chiaro se anche i clienti che non ricevono tali email da Google saranno idonei per l’offerta o meno. Non è chiaro nemmeno se l’offerta sia valida per il piano annuale One da 5 TB o meno. I piani di archiviazione Google One da 10 TB, 20 TB e 30 TB non sono disponibili con un abbonamento annuale, quindi non sono idonei.

Sfortunatamente, gli abbonati esistenti che hanno già un piano da 2 TB non rientrano nella promozione.