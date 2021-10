Android 12.1 potrebbe introdurre le app clonate

Google ha aggiunto molte funzionalità ad Android negli ultimi anni, ma molte già esistevano in varie ROM degli OEM. Una di queste funzionalità è la clonazione delle app che consente di installare duplicati di app in cui accedere con diversi account. Ebbene, le app clonate potrebbero arrivare nel futuro aggiornamento ad Android 12.1 (insieme a un nuovo sfondo AOSP e al supporto per le Digital Car Key).

I've been giving the Android 12 CDD a *very* thorough read, and I just discovered something quite interesting.

Looks like Android 12 quietly added a new profile type called "Clone." Android seems to finally natively add app cloning support, without the weird work profile hack!

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 18, 2021