Come e quando guardare l’evento di presentazione dei Google Pixel 6

Domani 19 ottobre alle 19.00 (ora italiana) Google terrà un evento di presentazione in cui presenterà ufficialmente gli smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Non essendo ancora usciti del tutto dalla situazione pandemica che ha contraddistinto gli ultimi due anni, il colosso americano ha deciso di tenere l’evento in maniera virtuale. Ciò significa che verrà trasmesso, in maniera integrale, attraverso la piattaforma di YouTube in tutto il mondo.

Cosa c’è da sapere sui Google Pixel 6

Google sta ponendo molta enfasi su quattro aspetti nel nuovo Pixel 6 standard: il suo Tensor SoC, il sistema di fotocamere aggiornato, una maggiore durata della batteria e un aumento della sicurezza grazie al chip Titan M2. Siamo molto curiosi di sapere come si comporterà il Tensor SoC nell’uso quotidiano: Google afferma che Pixel 6 offrirà “prestazioni fino all’80% più veloci“, anche se non è chiaro quale sia il punto di confronto. Grande enfasi viene poi posta al machine learning, alla IA e alle funzioni di deep learning (un esempio lo si avrà in Gboard).

Mentre il Pixel 6 sembra pubblicizzato come un dispositivo “tuttofare” a tutto tondo, il suo fratello maggiore Pro è ovviamente il modello per chiunque sia ossessionato dalla fotografia mobile. I materiali di marketing di Pixel 6 Pro si immergono molto più a fondo nella fotocamera, mostrando tutti e tre i suoi obiettivi con lo stesso dettaglio.

Il modello più grande riceve anche alcuni altri aggiornamenti degni di nota. Google si vanta del Pixel 6 Pro che dura oltre 24 ore con una singola carica, di una una ricarica rapida in grado di ricaricare fino al 50% in 30 minuti e della tecnologia LTPO del display che consente alla frequenza di aggiornamento di scendere fino a 10 Hz.

Infine, la sezione di sicurezza per Pixel 6 Pro prevede non solo il sensore di impronte digitali ma anche un sistema di riconoscimento facciale in stile Face ID di Apple: se lo sblocco facciale è qualcosa che desiderate nel vostro prossimo dispositivo, dovrete optare per il modello più grande (o passare al lato oscuro con un iPhone).

Google Pixel 6: presentazione in diretta streaming

Nel caso non foste sazi di tutte le informazioni leaked emerse in rete relativamente ai Pixel 6, qui di seguito vi lasciamo il player di YouTube in cui potrete seguire la diretta streaming domani 19 ottobre dalle ore 19.00 (ora italiana).