Google Stadia per Android si aggiorna col supporto alle chat vocali

Google Stadia come servizio è cresciuto parecchio da quando è stato lanciato per la prima volta quasi due anni fa, ma l’app per Android (e Android TV) è sempre rimasta indietro. Tutte le piattaforme supportate da Stadia hanno avuto funzionalità di chat vocale e chat di gruppo da un po’, ad eccezione dell’app Android, per qualche motivo.

La situazione è arrivata al punto in cui le persone preferiscono utilizzare la Web App tramite Chrome su Android perché supporta la chat vocale. Fortunatamente non sarà più necessario visto che l’app per Android sta finalmente introducendo il supporto per le chat vocali.

Il supporto per le chat vocali e le chat di gruppo è presumibilmente in lavorazione da molto tempo, ma Google non ha mai fatto il passo decisivo per aggiungerlo all’app prima di ora. La presenza della chat vocale è stata segnalata sia dalla redazione di 9to5Google che su Reddit. Mentre una pagina di supporto è stata individuata pochi giorni fa suggerendo che la chat vocale sarebbe arrivata presto su Android.

Stadia ha inserito una notifica nella barra delle applicazioni denominata “Chat vocale di gruppo”, con semplici collegamenti per modificare delle opzioni e disattivare il microfono.

Per quanto riguarda la chat vocale, è possibile vedere un pop-up che indica che l’auricolare è connesso, seguito da un altro pop-up dopo aver avviato un gioco che indica che la chat di gioco è disponibile.

Come altre piattaforme in cui è supportato Google Stadia, le impostazioni consentono di passare da “Chat di gioco” a “Nessuno in questo momento” per abilitarla/disabilitarla. Come abbiamo sottolineato in precedenza, questa è una grande notizia per le persone che giocano sui propri dispositivi mobili ma non una novità assoluta per Google Stadia.

