Android Dev Summit 2021 si terrà il 27 ottobre

Nonostante il Google I/O rappresenta il principale evento dove scoprire le novità in arrivo nel sistema operativo Android e nell’ecosistema dei servizi Google, è l’Android Dev Summit che apre le porte alle novità che gli sviluppatori (e in maniera indiretta noi utenti finali) possono aspettarsi dal sistema operativo open source più usato al mondo.

Data la vastità di Google come azienda e la quantità limitata di tempo disponibile all’evento I/O, è impossibile per alcuni dei team più grandi all’interno dell’azienda svelare tutto ciò su cui hanno lavorato. Ecco perché alcuni team all’interno di Google organizzano eventi dedicati per aggiornare gli sviluppatori sulle funzionalità e gli strumenti più recenti di cui devono essere a conoscenza. A questo proposito, Google ha svelato le date di tre di questi eventi per sviluppatori: Android Dev Summit 2021, Chrome Dev Summit 2021 e Firebase Summit 2021.

In un post sul blog, Google ha confermato che l’Android Dev Summit tornerà nel 2021 e durerà due giorni a partire dal 27 ottobre. L’evento prenderà il via alle 19:00 (ora italiana) del 27 ottobre con The Android Show, un keynote tecnico che riassume le ultime notizie per gli sviluppatori Android.

🔍 Join us on October 27-28 for #AndroidDevSummit 2021! The code is solved and we can't wait to see you there. Save the date → https://t.co/MIld7Bt1Jb pic.twitter.com/44OMa57SKH — Android Developers (@AndroidDev) September 29, 2021

Dopo il keynote, ci saranno oltre 30 sessioni su una serie di argomenti. Poiché l’evento sarà virtuale, i Googler risponderanno alle domande pubblicate online contrassegnate con l’hashtag #AskAndroid. Il tema dell’evento di quest’anno è “app eccellenti, su tutti i dispositivi” e Google ha anticipato nuovi strumenti di sviluppo, API e tecnologia per aiutare gli sviluppatori a creare app migliori che funzionano su un’ampia gamma di fattori di forma, dai dispositivi indossabili ai tablet e altro ancora.

Dal momento che l’evento si svolgerà dopo il rilascio stabile di Android 12, è improbabile che impareremo qualcosa di nuovo sul sistema operativo, anche se c’è la possibilità che potremmo sentire parlare della prossima versione, Android 12.1.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’evento. Per completezza di informazioni, vi segnaliamo che il Chrome Dev Summit 2021 di svolgerà il 3 novembre e il Firebase Summit 2021 il 10 novembre.