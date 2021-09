Qualcomm annuncia il codec aptX Lossless: qualità da CD anche in wireless

Qualcomm ha annunciato aptX Lossless, un nuovo codec facente parte della piattaforma aptX Adaptive che promette di fornire audio lossless con qualità da CD tramite il protocollo Bluetooth.

Qualcomm afferma che aptX Lossless offre audio di qualità CD a 16 bit/44,1 kHz (uguale matematicamente bit per bit) con scalabilità del bit rate tra 1 Mb/s e 140 Kbit/s. Durante il processo di codifica, trasmissione e decodifica nessun dato viene perso con aptX Lossless.

Per fornire un audio lossless di qualità CD, aptX Adaptive funziona in tandem con la tecnologia “Qualcomm Bluetooth High Speed ​​Link” per fornire un throughput di dati oltre 1 Mbit/s. In ambienti congestionati, si ridimensiona gradualmente fino a 140 kbit/s per evitare interruzioni e glitch dell’audio.

Oltre a una qualità audio massima, aptX Loseless di Qualcomm ha una latenza decisamente inferiore rispetto allo standard più comune SBC: “Ottieni un’esperienza gaming totalmente coinvolgente con Snapdragon Sound, che utilizza l’audio aptX Adaptive, progettato per sincronizzare completamente la tua esperienza audio con l’azione che vedi sullo schermo. Snapdragon Sound offre una latenza ultrabassa di soli 89 millisecondi, quindi non c’è alcun ritardo tra il telefono e gli auricolari”.

Volendo riassumere i benefici che aptX Loseless porta con se troviamo:

Supporta la qualità loseless di CD a 16 bit/44,1 kHz

Progettato per scalare fino all’audio CD lossless in base alla qualità del collegamento Bluetooth

Gli utenti possono scegliere tra CD lossless audio 44,1kHz e 24-bit 96kHz lossy

Rilevazione automatica per abilitare l’audio CD lossless quando la sorgente è un audio lossless

Velocità in bit: 140 kbit/s – >1Mb/s

Ma non sono tutte rosa e fiori. Qualcomm purtroppo ha confermato che nessuno smartphone attuale (in altre parole, nessun SoC Snapdragon lanciato fino a ora) supporta il nuovo formato. La tecnologia aptX Lossless sarà disponibile “nel tardo 2021” (probabilmente a bordo dello Snapdragon 898) e farà parte della suite Snapdragon Sound, una nuova piattaforma audio che Qualcomm ha annunciato a marzo di quest’anno. La piattaforma riunisce le principali soluzioni audio e connettività di Qualcomm sotto un unico ombrello.

