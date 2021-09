Google Chrome 93 ufficiale | Novità e download

Dopo aver fatto la trafila nei canali Canary e Beta, Google Chrome 93 è finalmente disponibile in maniera ufficiale nel canale stabile con un sacco di novità.

Innanzi tutto, Chrome 93 apporta una piccola modifica al menu “Chiuso di recente” che consente di visualizzare tutti i siti in una raccolta e di aprirli singolarmente. Si può provare questa funzione abilitando il flag chrome://flags/#tab-restore-sub-menus.

L’aggiornamento apporta anche una modifica sperimentale che sostituisce l’icona del lucchetto davanti agli URL dei siti in HTTPS con un’icona a forma di spunta. Potete vedere l’effetto nella GIF allegata, in cui la spunta diventa un trampolino per vedere i dettagli di sicurezza di un sito web. Prima di poterlo fare, però, bisogna abilitare il flag chrome://flags/#page-info-version-2-desktop.

Oltre a ciò, Google Chrome 93 ora mostrerà anche i documenti di Google Drive nella pagina Nuova scheda. I documenti suggeriti verranno visualizzati in una scheda sotto la barra di ricerca, consentendo di accedere facilmente ai Documenti o ai Fogli modificati di recente.

Dal punto di vista tecnico, Google Chrome 93 sta anche portando il supporto dell’API WebOTP per la versione desktop del browser. Ciò consente di copiare le password monouso inviate tramite SMS dallo smartphone e sincronizzarle sul PC. Per fare ciò, bisogna accedere allo stesso account Google sia sul desktop che sul telefono. Quindi, bisogna toccare il pulsante “Invia” nella notifica del messaggio di testo OTP e Chrome trasferirà automaticamente la password sul PC.

C’è anche un accenno di Material You. Quando vengono attivati i flag corretti (chrome:flags#theme-refactor-android e chrome:flags#dynamic-color-android), i primi elementi in Material You compariranno in Google Chrome 93 (ammesso che ci si trovi su Android 12). Nelle impostazioni, si può vedere una sottile sfumatura del colore principale dello sfondo e le schede nella panoramica sono più arrotondate e usano i colori dello sfondo.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, potete procedere al download di Google Chrome 93 attraverso il nostro app box sottostante.

VIA