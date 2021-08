Asus ROG Phone 5s e 5s Pro ufficiali: specifiche e prezzi

Aggiornando due degli smartphone da gaming più potenti già sul mercato, il colosso taiwanese Asus ha annunciato ufficialmente i nuovi Asus ROG Phone 5s e 5s Pro. Si tratta essenzialmente degli stessi smartphone di prima con la sola differenza del Qualcomm Snapdragon 888+ in sostituzione dello Snapdragon 888 standard.

L’unica altra modifica che i nuovi Asus ROG Phone 5s e 5s Pro portano con se la troviamo nel “touch sampling rate” che ora è passato a 360Hz, offrendo quindi una reattività al tocco ancora più veloce.

Per il resto, gli smartphone sono più o meno gli stessi dei modelli annunciati solo 5 mesi fa. Ciò significa la presenza di uno schermo 1080p da 6,78 pollici, una batteria da 6000 mAh (separata in due camere per un migliore raffreddamento e bilanciamento della ricarica) e una configurazione con tripla fotocamera posteriore composta da una fotocamera principale da 64 MP, una macro da 5 MP, e una ultra grandangolare da 13 MP abbinate a un’impressionante fotocamera frontale da 24 MP.

Altre chicche includono un lettore di impronte digitali sotto lo schermo, jack da 3,5mm per le cuffie, altoparlanti stereo frontali, DAC integrato, ricarica da 65 watt (cablata), doppie porte USB-C e grilletti dorsali sensibili al tocco integrati.

La configurazione della RAM e dell’archiviazione è leggermente diversa questa volta. Entrambi i telefoni hanno un impressionante spazio di archiviazione di 512 GB, ma il ROG Phone 5s è disponibile in varie versioni. In particolare si hanno combinazioni di RAM e spazio di archiviazione che vanno da “solo” 8 GB/128 GB, fino a 18 GB/512 GB nella fascia alta, disponibile nei colori bianco o nero.

Il ROG Phone 5s Pro, con il suo schermo posteriore aggiornato, è disponibile solo nel pacchetto da 18 GB / 512 GB di alto livello. Nella confezione di vendita è presente anche un AeroActive Cooler 5 con i suoi pulsanti di attivazione fisici (precisiamo che il dissipatore, così come il resto degli accessori creati per il ROG Phone 5, sono compatibili con i nuovi modelli e viceversa).

Purtroppo per il momento Asus non ha comunicato informazioni circa l’arrivo a livello internazionale ma, nel mercato taiwanese, la versione da 16 GB / 256 GB del ROG Phone 5s sarà venduta per 29.990 NTD (circa 1050 euro), la versione da 16 GB / 512 GB sale fino a 33.990 NTD e il ROG Phone 5s Pro nella sua unica configurazione andrà a 37.990 NTD (circa 1320 euro) quando verranno lanciati il 30 settembre.

VIA