YouTube e Google Traduttore insieme per la traduzione istantanea dei commenti

YouTube è la piattaforma di video più grande al mondo e, tranne alcune eccezioni, qualsiasi filmato presente al suo interno è accessibile da chiunque. Allo stesso modo, la sezione dei commenti permette agli utenti di condividere le proprie idee e rispondere ad altri. Sfruttando l’incredibile piattaforma di machine learning e intelligenza artificiale di Google Traduttore, gli sviluppatori di YouTube stanno testando la funzione di traduzione istantanea dei commenti.

Quella di Google Traduttore, oltre a essere una funzione ancora in fase di test e quindi non definitiva al 100%, l’accesso alla traduzione istantanea è limitato solamente a coloro che sono iscritti a YouTube Premium. Gli utenti abbonati hanno dunque accesso a una funzione di traduzione sperimentale che inserisce un pulsante “Traduci” proprio sotto un commento che viene riconosciuto come straniero (in base alla lingua principale selezionata).

Una volta tradito il commento, gli utenti possono tornare al commento originale toccando “Vedi originale”.

La funzione di traduzione dell’azienda è l’interprete più popolare del web con supporto per 108 lingue e, visto che YouTube è un servizio veramente mondiale con versioni localizzate in più di 100 paesi, sembra la soluzione perfetta per più strumenti di testo e voce basati sull’intelligenza artificiale.

Sì, è una funzione di praticità piuttosto semplice che è stata facilmente già portata su altre piattaforme social, per cui non si tratta di nulla di nuovo. Sarebbe stato diverso se questo genere di traduzione, sfruttando sempre la piattaforma di machine learning e intelligenza artificiale di Google Traduttore, venisse applicata all’audio dei video sotto forma di sottotitoli.

Ad ogni modo, prima di lasciarvi vi vogliamo ricordare che NewPipe, client open source di YouTube, è stato aggiornato con tante nuove funzioni portandolo alla pari con la versione di Google.

VIA