Android 12 sarà l’ultimo aggiornamento di Sony Xperia 1 III

L’ultra-costoso Xperia 1 III di Sony non offrirà molto in termini di supporto software. La divisione olandese della società ha apparentemente confermato a un punto vendita olandese che lo smartphone riceverà solo un aggiornamento del sistema operativo e due anni di supporto di sicurezza. Considerando che è stato lanciato con Android 11, l’unico aggiornamento del sistema operativo che riceverà sarà quello ad Android 12.

Questo non è di buon auspicio per uno smartphone estremamente costoso che, un po’ come tutti i modelli Sony degli ultimi 5 – 10 anni, sta avendo una vendita difficile nel mercato. Annunciato ad aprile, il telefono arriverà sul mercato solamente il 19 agosto negli USA con un prezzo di $1.299,99 mentre non abbiamo ancora informazioni circa l’arrivo nel mercato italiano.

Il Sony Xperia 1 III è dotato di uno schermo OLED da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, proporzioni 21:9 e risoluzione 1644 x 3840 (4K con pieno supporto HDR). È alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 888 che è abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Come tutti gli smartphone dotati di tale SoC, è equipaggiato anche con un modem 5G ma, stranamente, supporta solo le frequenze sub-6GHz ma non quelle millimetriche.

La tripla fotocamera sul retro è composta da 3 sensori da 12 MP con un teleobiettivo a doppia lente, una grandangolare e una ultra grandangolare. Il dispositivo supporta la registrazione video fino a 4K / 60p, tecnologie proprietarie mutuate dalle mirrorless Sony Alpha e sistema di rilevamento di fase e tracking AF.

Ha una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica wireless da 30 W. A bordo ci sono anche due altoparlanti frontali, jack per cuffie, certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e un LED di notifica.

