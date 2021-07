Xbox Game Pass: i nuovi giochi in arrivo nella prima metà di luglio 2021

Microsoft non sembra volersi fermare più con il servizio in abbonamento Xbox Game Pass con integrato Xbox Game Streaming. Dopo aver aggiunto una serie di giochi il 1° luglio scorso, ha già annunciato una nuova ondata di titoli che arriveranno sulla piattaforma entro la metà di luglio.

I primi due giochi a diventare disponibili tramite Xbox Game Streaming su tutti gli smartphone e i tablet Android (e da poco anche su tutti gli iPhone, gli iPad e i computer Windows 10) saranno Tropico 6 che sarà disponibile su console, PC e xCloud e Dragon Quest Builder 2 su xCloud (il titolo è già disponibile per PC e console).

Ma il meglio arriverà il 15 luglio, con Microsoft che metterà a disposizione degli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate il gioco d’azione Bloodroots ed il titolo agricolo Farming Simulator 19 (entrambi su console, PC e cloud). La vera chicca però sarà The Medium su xCloud, un titolo esclusivo di Xbox Series X/S finora disponibile solo su PC e console (l’arrivo su xCloud è possibile grazie all’aggiornamento dei server con l’hardware di Xbox Series X).

The Medium è un gioco horror psicologico giocato in terza persona nei panni di Marianne, una medium che può viaggiare nel regno degli spiriti. Essere in grado di entrare in entrambi i mondi aiuta a risolvere i rompicapi presenti nel gioco. Le capacità psichiche di Marianne possono anche essere utilizzate contro forze ostili e vengono ricaricate interagendo con punti energetici chiamati fonti spirituali.

Xbox Game Pass Ultimate in offerta

Nel caso non aveste mai provato Xbox Game Pass Ultimate, potete usufruire della fantastica promozione che permette di usufruire di 3 mesi del servizio al costo simbolico di appena 1 euro. Chiaramente anche se siete stati già abbonati al servizio, nessuno vieta di creare un nuovo account Microsoft ed approfittare lo stesso della promozione. Per ulteriori informazioni sulla promozione e su come aderirvi, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

Prima di lasciarvi, sottolineiamo che Microsoft ha già preannunciato l’arrivo di altri giochi nella seconda metà di luglio, per cui il catalogo si arricchirà sempre di più nei prossimi giorni.