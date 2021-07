La serie Samsung Galaxy S10 si aggiorna con la patch di luglio

Puntuale come un orologio svizzero, Samsung ha iniziato a rilasciare la patch di sicurezza del mese di luglio per la serie di smartphone Samsung Galaxy S10. Anzi, ha iniziato a rilasciarla già da ieri, in anticipo anche sui tempi di Google.

L’aggiornamento porta il numero di build G973FXXSBFUF3, lo stesso per Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+ e Galaxy S10 5G. Peraltro, non sembra includere altro che le solite correzioni di bug e miglioramenti della sicurezza. Inoltre, per il momento sono arrivate le segnalazioni dell’aggiornamento solamente dalla Repubblica Ceca, il che significa che probabilmente saranno necessari dei giorni perché il file di aggiornamento OTA venga distribuito per tutti i modelli dei vari mercati:

Galaxy S10e: G973FXXSBFUF3

Galaxy S10: G973FXXSBFUF3

Galaxy S10+: G973FXXSBFUF3

Galaxy S10 5G: G973FXXSBFUF3

Samsung si sta dimostrando sempre più sul pezzo quando si tratta di aggiornamenti software. Di fatto, non è la prima volta che anticipa persino Google nel rilascio di un aggiornamento di sicurezza. Inoltre, è interessante notare che i primi smartphone a ricevere il nuovo aggiornamento di sicurezza non sono gli ultimi top di gamma ma quelli rilasciati 2 anni fa.

In attesa di avere più informazioni sul rilascio della patch di sicurezza di luglio 2021 per i modelli italiani della serie Samsung Galaxy S10, vi vogliamo ricordare che Samsung ha mostrato l’interfaccia grafica OneUI Watch, ovvero quella che andrà ad arricchire la nuova esperienza di Wear OS annunciata da Google all’evento I/O 2021. Inoltre, il SoC Samsung Exynos 2200 con GPU AMD è leggermente in ritardo sulla tabella di marcia della produzione di massa.

