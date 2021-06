La serie Huawei P50 verrà presentata il 29 luglio

La presentazione della serie Huawei P50 potrebbe essere stata fissata per il 29 luglio, secondo un rumor emerso in queste ore sul social network cinese Weibo. La data è stata rivelata convertendo il suggerimento fornito dalla stessa Huawei in un post del codice binario 1011011001 in numerazione decimale, ottenendo 729 e suggerendo il 29 luglio.

Si dice che la serie P50 sia formata di tre dispositivi: P50, P50 Pro e P50 Pro+. Un’altra fonte dalla Cina afferma che, a causa dell’effetto della pandemia sulla fornitura e sulla catena di produzione dei modem 5G, Huawei potrebbe svelare diversi modelli di dispositivi P50 compatibili solo con il 4G e tutti dotati del chipset Kirin 9000. Ciò consentirebbe un prezzo inferiore, anche se ci aspettiamo ancora versioni 5G sia di Huawei P50 Pro che del P50 Pro+.

Una terza indiscrezione ha indicato che la serie utilizzerà un nuovo sensore fotografico da 1/1,18 pollici abbinato a un obiettivo ultra grandangolare. Se così fosse, sarebbe tra i più grandi sensori in un telefono e sicuramente il più grande sensore in una fotocamera ultrawide tra tutti i modelli.

Di contro, il sensore principale (almeno su P50 Pro e Pro+) dovrebbe essere un Sony IMX800 da 1 pollice, il più grande sensore per smartphone mai realizzato fino ad oggi. Un’ultima curiosità sulla serie P50: il modello standard potrebbe avere un display OLED leggermente curvato, mentre il P50 Pro e il Pro+ avrebbero le curvature dei bordi decisamente più pronunciate (a cascata).

In attesa di avere maggiori informazioni, soprattutto legate all’arrivo di questi smartphone nei mercati dell’Europa, vi vogliamo ricordare che Honor ha lanciato ufficialmente i nuovi Honor 50 e 50 Pro.

VIA