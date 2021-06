Google annuncia il programma Android Enterprise Essentials pensato per le PMI

Google ha annunciato un nuovo programma progettato per semplificare il processo di gestione degli smartphone Android di lavoro per le piccole e medie imprese. Denominato Android Enterprise Essentials, è descritto da Google come un servizio di gestione dei dispositivi mobili sicuro creato dal team di Android (versione ridotta del programma dedicato alle grandi aziende).

L’obiettivo è rendere meno complicata la gestione dei dispositivi mobili (MDM) su scala ridotta, fornendo alle aziende gli strumenti di cui hanno bisogno per proteggere i propri dati. Google definisce la funzionalità di Android Enterprise Essentials un “set critico di funzionalità predefinite”.

Queste funzionalità sono personalizzate per le aziende con esigenze più semplici e budget ridotti. Ci sono tre componenti principali che vengono applicati automaticamente quando un’azienda si iscrive:

Richiedere una schermata di blocco e crittografia sui dispositivi per impedire l’accesso non autorizzato ai dati aziendali.

Applicazione della protezione antimalware obbligatoria assicurando che Google Play Protect sia sempre attivo e che i dipendenti non possano scaricare app al di fuori del Google Play Store.

Offrire la possibilità di cancellare tutti i dati aziendali da un dispositivo in caso di smarrimento o furto da remoto.

Google ha affermato che le aziende possono semplicemente acquistare dispositivi come parte del suo programma Android Enterprise Recommended e consegnarli ai dipendenti con politiche persistenti già in atto.

“Le aziende ci dicono sempre più che la loro principale considerazione per gli investimenti è nella sicurezza e nell’aumento della produttività degli utenti“, ha affermato Mark Bowker, Senior Analyst presso l’Enterprise Strategy Group. “Durante la convalida di Android Enterprise Essentials da parte di ESG, è diventato subito evidente che le semplici funzionalità di gestione e l’esperienza dei dipendenti senza soluzione di continuità garantiscono sicurezza alle aziende e un ambiente di lavoro più sicuro per i dipendenti“.

Google ha affermato che Android Enterprise Essentials è l’ideale per le piccole e medie imprese, ma potrebbe funzionare anche per le organizzazioni più grandi.

