Google certifica 30 nuovi smartphone per ARCore

Google ha certificato 30 nuovi smartphone e tablet per poter utilizzare i Google Play Services for AR (servizio conosciuto meglio come Google ARCore).

Per chi non lo sapesse, l’ex Google ARCore è la piattaforma sviluppata dal colosso americano per la realtà aumentata, nata dalle ceneri del Project Tango. Nonostante abbia una qualità inferiore rispetto a quest’ultima, la si può utilizzare su molti smartphone top di gamma e di fascia media, in quanto non richiede hardware particolare (gli smartphone Tango avevano molte fotocamere e sensori a infrarossi aggiuntivi per calcolare con precisione la posizione degli oggetti).

Si tratta della principale piattaforma concorrente di ARKit di Apple e probabilmente sarà la base per i primi smart glass “made in Google” che non siano gli sfortunati Google Glass

La lista delle nuove aggiunte comprende:

Infinix Mobile Note 10 Pro

Kyocera Torque 5G

Lenovo Lenovo Tab P11 Pro

LitByLeia Lume Pad

LG Stylo 7

Motorola moto g(50)

Motorola moto g(100)

OnePlus OnePlus 9

OnePlus OnePlus 9 Pro

OnePlus OnePlus 9R

Oppo Reno6 Pro+ 5G

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A72

Galaxy A72 Samsung Galaxy Quantum2

Galaxy Quantum2 Samsung Galaxy Tab S7+ Lite

Galaxy Tab S7+ Lite Sharp AQUOS R6

Sony Xperia 1 III

Tecno Camon 17 Pro

Tecno Phantom X Pro

Tecno Pova 2

Vinsmart Aris Pro

Vivo V2041

Vivo V2045

Vivo V2046

Vivo V2050

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi Note 11 Lite 5G

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Zebra ET56 10″ Enterprise Tablet

Chiaramente per poter utilizzare Google ARCore è necessario prima scaricare delle applicazioni dedicate dal Play Store, in quanto si tratta solo di una piattaforma di cui altri software traggono beneficio.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Google vuole creare una rete geolocalizzata P2P con tutti gli smartphone Android.

