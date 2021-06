Samsung lancerà il nuovo Wear OS e smartphone Galaxy ad un evento virtuale del MWC il 28 giugno

Samsung è una delle prime aziende a confermare il suo evento virtuale come parte del MWC 2021. Nelle scorse ore, il produttore di smartphone sudcoreano ha rivelato che ospiterà una sessione virtuale Samsung Galaxy il 28 giugno alle ore 19:15 CET.

Per ovvie ragioni, il Mobile World Congress 2021 è stato spostato dal primo trimestre alla fine del secondo trimestre e poi fino all’inizio del terzo trimestre di quest’anno. Poiché è uno dei più grandi eventi nel settore degli smartphone, Samsung salta raramente questo evento, che è diventato il luogo in cui l’azienda presenta i suoi flagship più importanti per l’anno.

Poiché MWC 2021 inizierà a giugno, Samsung ha dovuto organizzare il proprio evento Galaxy all’inizio di quest’anno per annunciare la serie Galaxy S21. Tradizionalmente, i prossimi dispositivi Galaxy vengono presentati nella seconda parte dell’anno in un’altra importante vetrina tecnologica: l’IFA. Sfortunatamente, l’IFA di Berlino è stato cancellato quest’anno a causa delle incertezze sanitarie globali.

Ad ogni modo, oltre alla conferma della data, Samsung ha anche confermato che introdurrà i suoi nuovi smartwatch dotati di Wear OS 3.0 realizzato in collaborazione con Google. Inoltre, la società sudcoreana afferma che condividerà i suoi “ultimi miglioramenti e innovazioni di sicurezza progettati per offrire agli utenti protezione e tranquillità in un mondo aperto e connesso“.

Poiché si tratta di un evento “Galaxy”, ci aspettiamo anche che Samsung sveli un paio di smartphone di alto livello altamente anticipati da indiscrezioni come Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy S21 FE, o qualsiasi combinazione di questi tre dispositivi precedentemente trapelati. Sarà invece assente qualsiasi riferimento alla serie Galaxy Note, che potrebbe essere giunta al capolinea con l’attuale modello.

Ovviamente Samsung trasmetterà in streaming l’evento attraverso il proprio sito web, il proprio canale YouTube e gli altri suoi account social.

