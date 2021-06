Google Messaggi si aggiorna ancora: arriva il ridimensionamento del testo col pinch-to-zoom

Gli sviluppatori di Google stanno mettendo molto impegno nel rendere l’applicazione di Google Messaggi, ora pre-installata in molti smartphone Android, quanto migliore possibile. Ed ecco allora che, dopo aver abilitato la crittografia end-to-end (E2E) per le RCS Chat, hanno rilasciato un nuovo aggiornamento che permette di ridimensionare la larghezza del font dei messaggi attraverso un semplice punch-to-zoom.

Sebbene questo non sembri un miglioramento rivoluzionario, fino ad ora gli utenti non potevano regolare la dimensione del carattere in Google Messaggi. Certo, potevano sempre cambiare la dimensione del carattere di sistema, ma ciò avrebbe significato utilizzarne uno più grande o più piccolo per tutte le app.

Come potete vedere nel video qui sopra, ora è facile come “pizzicare lo schermo” per aumentare o diminuire istantaneamente la dimensione del carattere. Secondo alcuni utenti di Reddit, la funzione è disponibile per gli utenti che utilizzano la v8.3.026 o versioni successive. In ogni caso, dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento, qui di seguito vi lasciamo il nostro app box per procedere al download dell’ultima versione direttamente dal Play Store.

In alternativa, potete procedere al download del file APK da installare manualmente. In questo caso, vi ricordiamo di abilitare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store di Google.

Google Messaggi | Download file APK

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Google vuole creare una rete di geolocalizzazione per tutti gli smartphone Android, in maniera simile a quanto fatto da Apple con i suoi iPhone.

VIA