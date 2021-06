Clubhouse sfrutta gli altri social come mezzo di crescita

Clubhouse è ormai disponibile anche sugli smartphone e i tablet Android (anche se in fase beta) e gli sviluppatori stanno incominciando a migliorare l’applicazione in maniera tale da renderla più appetibile per coloro volessero provarne l’esperienza (e far crescere ulteriormente il bacino di utenti). In particolare, l’ultimo aggiornamento introduce il supporto ai social di terze parti come mezzo per guidare l’audience a 360° verso i propri profili social.

L’aggiunta più significativa di questo nuovo aggiornamento è la possibilità di collegare i propri account Instagram e Twitter al profilo Clubhouse. Le note sulla patch chiamano questa la “funzione Android più richiesta” ed è facile capire perché. Con una community affiatata come Clubhouse in questo momento, collegare rapidamente gli utenti agli altri account social è un must se si sta cercando di far crescere un pubblico.

Se si è nell’app, per collegare gli altri account social al proprio profilo basta semplicemente toccare il pulsante corrispondente al social network e inserire le credenziali.

Gli account collegati non sono l’unica funzionalità in arrivo nell’aggiornamento di questa settimana. È stato aggiunto un nuovo promemoria all’interno di ogni stanza per seguire sia i relatori che il club stesso. Una volta seguite, quelle stanze future appariranno in Corridoio e si riceverà una notifica quando una stanza sarà nuovamente attiva.

Infine, le pagine del club ora mostrano più di un evento imminente alla volta. Considerando quanti discorsi si tengono ogni giorno su Clubhouse, vedere un elenco completo degli eventi futuri è un grande miglioramento. Ogni evento ha un’opzione RSVP, il che avviserà coloro che seguono quando è il momento di partecipare.

Per accedere a queste nuove funzionalità bisogna scaricare l’ultima versione di Clubhouse beta per Android. Qui di seguito vi lasciamo il nostro app box che vi rimanderà direttamente nella pagina dedicata del Play Store.

