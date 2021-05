TWRP disponibile per 29 nuovi smartphone, single board e set-top-box

Gli sviluppatori della TWRP hanno fatto un passo importante nell’espandere il supporto dell’ultima versione verso 29 nuovi dispositivi comprendenti smartphone, single board e set-top-box.

Per chi non lo sapesse, una recovery custom rappresenta una delle due porte di ingresso al mondo del modding per gli smartphone Android (l’altra è lo sblocco del bootloader). Allo stesso modo, va ad invalidare la garanzia legale del produttore.

Tutti questi dispositivi ora hanno il supporto ufficiale TWRP, il che significa che è possibile eseguire il root e installare ROM Custom, eseguire Nandroid backup del sistema e dei dati, eseguire il sideload di app e modificare il sistema in maniera profonda.

Download e guida all’installazione della TWRP

La TWRP è stata resa disponibile in questa tornata di aggiornamenti per i seguenti dispositivi:

Considerando che si tratta della versione ufficiale della TWRP, il modo più semplice per scaricare e installare la TWRP è attraverso l’app ufficiale (che necessita dei permessi di root):

Official TWRP App | Link

In caso non aveste accesso al root dello smartphone o non si trattasse di una versione ufficiale, qui di seguito vi proponiamo una guida all’installazione che necessita solo di un PC Windows e di una connessione a internet: