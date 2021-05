Samsung rilascia un nuovo aggiornamento per Galaxy Watch3 e Watch Active2

Nonostante i piani futuri di Samsung riguardano da vicino Wear OS per quanto riguarda i suoi smartwatch, il colosso coreano non si è certo dimenticato degli attuali modelli (anzi, ha assicurato 3 anni di aggiornamento per ognuno di essi). A questo proposito, vi segnaliamo che gli sviluppatori di Samsung hanno iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento per Galaxy Watch3 e Watch Active2.

In particolare, Samsung ha iniziato a distribuire il firmware R840XXU1BUE3 per il suo Galaxy Watch3, così come il firmware R820XXU1DUE3 per il Watch Active2. Nessuno di questi è un aggiornamento particolarmente importante ed entrambi mantengono i dispositivi sulla stessa versione Tizen 5.5.0.2 esistente.

Le novità che gli aggiornamenti portano con se sono alcune piccole modifiche all’iconografia: sia per l’icona di avviso di quando si è inattivi che per il rilevamento automatico della corsa e della camminata. E questi modelli dovrebbero ricevere anche una dose regolare di miglioramenti della stabilità. Ma considerando che questa è la somma totale dei cambiamenti qui, non si tratta certo di una rivoluzione all’esperienza utente.

Come al solito, gli aggiornamenti per gli smartwatch Samsung vanno scaricati dapprima sugli smartphone abbinati e poi trasferiti tramite Bluetooth.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Tizen OS è arrivato ormai al capolinea per quanto riguarda Samsung e i suoi futuri smartwatch, visto che la nuova collaborazione con Google porterà gli smartwatch di nuova generazione ad utilizzare una combinazione di Wear OS con abbinata una versione particolare di OneUI intrisa dei principali servizi Samsung (non Samsung Health, dal momento che Google Fit sarà la piattaforma predefinita per il tracciamento delle attività fisiche, insieme a quella di Fitbit).

