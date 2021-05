Microsoft Office su Android si aggiorna e finalmente arriva la Dark Mode

Nonostante Microsoft abbia preso molto sul serio la sua presenza su Android, iOS e Fire OS (soprattutto dopo il fallimento di Windows 10 Mobile), le tendenze in atto in termini grafici sono le ultime cose che va a introdurre durante l’aggiornamento delle sue app. Ne è un esempio concreto Microsoft Office, la nuova app all-in-one che incorpora Word, Excel e PowerPoint, il cui supporto alla Dark Mode è arrivato solamente con l’ultimo aggiornamento.

Si può abilitare la modalità scura toccando l’immagine del profilo in alto a destra e saltando nelle impostazioni. Qui si dovrebbe vedere un nuovo menu “Preferenze di visualizzazione” con l’opzione per cambiare il tema. Microsoft ha adottato le API ufficiali di Android con questa novità, per cui si può selezionare manualmente il tema predefinito o lasciare che l’app segua il tema del sistema.

Sfortunatamente, la Dark Mode non è ancora così universale come vorremmo che fosse. Sebbene tutti gli elementi dell’app ottengano il trattamento, i nuovi documenti e fogli di calcolo no, rendendo l’esperienza piuttosto stridente. In pratica non c’è modo di invertire i colori fra il testo e un documento oppure fra i dati e un foglio Excel. Sarebbe bello vedere Microsoft affrontare questo problema nei futuri aggiornamenti.

Ad ogni modo, nel caso foste utilizzatori dell’app Microsoft Office e vorreste avere un pizzico di Dark Mode in più sul vostro smartphone, qui di seguito vi lasciamo l’app box che vi permetterà di scaricare l’aggiornamento direttamente dal Play Store.

In alternativa, vi lasciamo anche il link per il download del file APK dell’ultima versione. In questo caso però, dovete abilitare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Google Play Store.

Microsoft Office | Download APK Mirror

