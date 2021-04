Google I/O 2021 organizzato ufficialmente per il 18 maggio

Il Google I/O è uno dei punti salienti del calendario tecnologico di qualsiasi fan di Android. L’anno scorso la conferenza degli sviluppatori è stata cancellata da tale programma a causa della pandemia COVID-19, con troppo poco preavviso per organizzare anche una sostituzione online. Quest’anno non è ancora abbastanza sicuro per una conferenza di persona, ma l’azienda è abbastanza preparata per un Google I/O 2021 virtuale.

La pagina I/O di Google è ora online e aggiornata con nuove informazioni, in modo tradizionalmente sontuoso, chiedendo ai visitatori di risolvere una serie di enigmi di programmazione per svelarne i segreti. I fan e la stampa stanno ora lavorando su vecchi puzzle di schede perforate per rivelare la data dell’evento.

Se non avete la pazienza, vi sveliamo che si terrà il 18, 19 e 20 maggio. Il Google I/O 2021 sarà un evento in cui chiunque sarà libero di “partecipare” da remoto, il che non cambia lo status quo, dal momento che le sessioni live di I/O erano sempre registrate e trasmesse in streaming per coloro che non potevano permettersi biglietti e viaggi.

Anche così, potrebbe essere bello per gli sviluppatori Android e Chrome meno ricchi e per coloro che sono interessati ad Assistant e ad altre piattaforme Google, essere alla pari.

Con gli Stati Uniti che implementano rapidamente centinaia di milioni di vaccinazioni COVID, il Google I/O potrebbe tornare a un evento di persona il prossimo anno, così come anche la WWDC di Apple e il Facebook F8.

Per quanto riguarda ciò che Google potrebbe annunciare al di là delle novità legate agli sviluppatori, è del tutto possibile che vedremo nuovo hardware: una nuova versione dei Pixel Buds è chiaramente in arrivo e anche il Pixel 5a è già trapelato, con il tanto chiacchierato SoC proprietario GS01 “Whitechapel”.