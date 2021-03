Xiaomi Mi 11 Ultra è il miglior cameraphone per DxOMark

Nel corso degli ultimi anni Xiaomi ha collaborato a stretto contatto con i laboratori di DxOMark fornendo a questi ultimi i suoi smartphone top di gamma in anticipo rispetto al lancio, così da avere la recensione (e il punteggio fotografico) pronta da mostrare sul palco. Ed ecco allora che DxOMark ha avuto accesso anticipato allo Xiaomi Mi 11 Ultra (presentato solo 18 ore fa), definendolo il miglior cameraphone di sempre.

Il team di DxOMark ha terminato le procedure e valutato tutti i test effettuati. Tuttavia, il team non ha avuto il tempo di finire di scrivere la recensione, la quale verrà pubblicata in seguito. Per ora possiamo guardare solo alla ripartizione dei punteggi.

Con un punteggio generale di 143 punti, lo Xiaomi Mi 11 Ultra si è dimostrato essere il migliore in assoluto in ogni ambito di test: ha ricevuto 148 punti per le foto, 100 per lo zoom e 117 per il video. Per fare un confronto, Huawei Mate 40+, precedentemente il miglior smartphone per DxOMark sul fronte fotografico con 139 punti, ha ottenuto rispettivamente 144, 98 e 115 punti.

Allo stesso modo, il Samsung Galaxy S21 Ultra è molto indietro con un punteggio totale di 121 punti (128, 76, 98 nelle singole categorie). C’è da dire però che in questo caso sono piovute molte critiche nei recensori di DxOMark visto che per qualità fotografica l’hanno ritenuto peggiore anche rispetto all’S20 Ultra.

Ad ogni modo, in attesa di avere la recensione completa dello Xiaomi Mi 11 Ultra da parte di DxOMark, vi vogliamo ricordare che il suo comparto fotografico posteriore può contare su:

fotocamera principale Samsung GN2 da 50M, la prima a raggiungere 1/1.12″ di dimensioni e che è in grado di elaborare degli sbalorditivi 4-in-1 2.8μm Super Pixel.

la prima a raggiungere 1/1.12″ di dimensioni e che è in grado di elaborare degli sbalorditivi 4-in-1 2.8μm Super Pixel. fotocamera periscopica Sony IMX586 da 48MP con zoom ottico 5x capace anche di zoom ibrido 10x e zoom digitale 120x

con zoom ottico 5x capace anche di zoom ibrido 10x e zoom digitale 120x fotocamera ultra-grandangolareSony IMX586 da 48MP è altrettanto potente, con lo stesso sensore che permette di catturare un campo visivo incredibilmente ampio di 128°

VIA