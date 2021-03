Xiaomi lancia ufficialmente il Mi MIX Fold, il suo primo smartphone flessibile

Non è più una sfida a tre fra Samsung, Motorola e Huawei. Il mercato degli smartphone flessibili si è appena arricchito di un quarto concorrente: Xiaomi. Durante la seconda delle “presentazioni di primavera“, l’azienda ha infatti tolto il velo ufficialmente sul nuovo Xiaomi Mi MIX Fold.

Il form factor di questo Xiaomi Mi MIX Fold non è nulla di nuovo in quanto ricalca fedelmente le scelte fatte in precedenza da Samsung con la serie Galaxy Z Fold e da Huawei con la sua seconda generazione Mate X2. Ciò significa la presenza di un display flessibile interno e di un display secondario (e piatto) esterno.

Dimensioni e peso: Aperto: 173,27 x 133,38 x 7,62 mm Chiuso: 173,27 x 69,8 x 17,2 mm Peso di 334 grammi

Display interno : 8.01″ flessibile OLED, formato 4:3, risoluzione WQHD+, 1 miliardo di colori, DCI-P3, refresh rate 60Hz, touch sampling rate 120Hz, luminosità 600nits, luminosità di picco 900nits, rapporto di contrasto: 4.300.000:1, supporto a HDR10+, Dolby Vision, gamma cromatica JNCD 0,29 e DeltaE 0,35

: Display esterno : 6,5″ AMOLED, con refresh rate 90Hz, touch sampling rate 180Hz, formato 27:9, risoluzione 2520×840 pixel, luminosità 600nits, luminosità di picco 900nits, TrueColor display, JNCD 0,55 DeltaE 0,52

: SoC : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 Memoria : RAM: 12/16 GB LPDDR5 3200MHz Interna: 256/512GB UFS 3.1

: Fotocamera : Anteriore da 20MP Posteriore tripla: sensore principale da 108MP HM2, 1/1,52″, 7P, 2,1 μm sensore da 8MP con lente liquida, lunghezza focale equivalente di 80mm, distanza minima di messa a fuoco 3cm sensore da 13MP (pixel di dimensioni pari a 2,1 μm), abbinato all’ottica ultra grandangolare (angolo di visione 123°), apertura f/2.4 Audio: sistema audio con quattro altoparlanti curato da Harman Kardon

: Sensore di impronte laterale (integrato nel tasto di accensione)

laterale (integrato nel tasto di accensione) Batteria : Doppia da da 2.460 e 2.560 mAh (totale 5.020 mAh) con supporto alla ricarica cablata a 67W (da 0 al 100% in 37 minuti)

: Doppia da da 2.460 e 2.560 mAh (totale 5.020 mAh) con supporto alla ricarica cablata a 67W (da 0 al 100% in 37 minuti) Colorazioni : Black, Ceramic Special Edition

: Black, Ceramic Special Edition Sistema operativo: MIUI 12 basata su Android 10

Purtroppo l’essere un top di gamma e l’avere uno schermo flessibile sono le uniche similitudini con Samsung. Di fatto, Xiaomi Mi MIX FOLD arriverà esclusivamente in Cina dal 16 aprile al prezzo 9.999 yuan (circa 1.300 euro) per la versione 12/256GB e 10.999 yuan (1.425 euro circa) per la variante 12/512GB.