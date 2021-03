Motorola moto g100 ufficiale: specifiche e prezzo ITA

Nonostante la serie di smartphone Moto G di Motorola sia rinomata per avere un super rapporto qualità prezzo e appartenere per lo più alla fascia media, sembra che l’azienda abbia voluto espandere gli orizzonti lanciando il nuovo Motorola moto g100, smartphone appartenente alla fascia alta.

Il nuovo g100 è facilmente il modello più potente e ricco di funzionalità mai apparso all’interno della serie, grazie anche a un chip Snapdragon 870 di fascia alta e al nuovo sistema di uscita video Ready For di Motorola (una sorta di DeX “made by Motorola”).

Il Motorola Moto g100 continua la tendenza degli ultimi anni con uno schermo abbastanza grande da 6,7 ​​pollici (LCD e non AMOLED, motivo per cui le cornici sono abbastanza pronunciate), dotato di risoluzione 1080p e refresh rate da 90Hz. Già qui comincia a vacillare un po’ la sua appartenenza alla fascia alta.

A completare la dotazione ci pensa una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W, ma nessuna opzione di ricarica wireless. Lo scattante processore Snapdragon 870 è accoppiato a 8 GB di RAM, ancora una rarità in questa fascia di prezzo, e 128 GB di spazio di archiviazione che integra uno slot per schede microSD.

Naturalmente è dotato di modem 5G, slot dual SIM e, come con la maggior parte dei telefoni di fascia media, Motorola ha mantenuto intatto il jack per le cuffie.

Sul fronte fotografico trova spazio un trittico di sensori posteriori formato da una fotocamera grandangolare da 64 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. Anteriormente invece c’è una doppia fotocamera da 16 + 8 MP (rispettivamente grandangolare e ultra grandangolare).

Al di là dell’hardware, Motorola sta davvero spingendo la funzionalità Ready For sul nuovo Moto g100, presentandola in modo prominente nelle immagini e nei video promozionali. Il sistema può funzionare come un computer desktop a basso consumo quando è collegato a un monitor (tramite la USB Type-C) e connesso con un mouse e una tastiera Bluetooth, ma è anche possibile collegarlo a una TV per utilizzarlo come console di gioco portatile, completo di controller Bluetooth . Resta da vedere quanto sarà pratico tutto ciò.

Il Motorola Moto g100 è disponibile nelle colorazioni “Oceano iridescente”, “Cielo iridescente” e grigio ardesia al prezzo di 499 euro. Un prezzo a nostro avviso un po’ troppo alto soprattutto se si pensa che il POCO F3 lanciato solo qualche giorno fa ha specifiche simile e costa 100 euro in meno.