STAR disponibile ufficialmente su Disney+

Disney+ è diventato “maggiorenne” grazie alla disponibilità effettiva di STAR. Da oggi infatti il servizio di streaming, pur rimanendo un punto fermo per la programmazione dedicata a tutta la famiglia, si arricchisce di tutta una parte di contenuti più adulti provenienti dalla Fox e da altri studi.

Espandendo dall’India il servizio STAR, da oggi Disney+ si arricchisce della sesta casella nella home screen (posta dopo National Geographic) introducendo diversi contenuti per adulti prodotti da Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios e 20th Television.

Il tutto però senza dimenticare che Disney+ è per prima cosa un servizio di streaming per le famiglie: per accedere a STAR bisogna prima abilitare il Parental Control creando un PIN che permetta l’accesso solo agli adulti.

Inizialmente il catalogo completo di STAR include 42 serie TV, 249 film e 5 produzioni Star Original, superando i 300 titoli disponibili al lancio e arricchendo enormemente Disney+ (pienamente compatibili con gli smart display di Google). Chiaramente nel corso del tempo il numero di contenuti verrà aumentato.

Insieme con l’arrivo di STAR vi è anche l’aumento del prezzo dell’abbonamento che ora è passato a 8,99 euro al mese (solo un euro in più rispetto al piano base di Netflix).

STAR su Disney+: il catalogo completo al lancio

Serie TV di STAR su Disney+

24 (2001) (S1-8)

24: Live Another Day (S9)

24: Legacy (2016) (S1)

9-1-1 (S1-2)

La vita Secondo Jim (S1-8)

Alias (S1-5)

American Dad (S1-10)

Atlanta (S1-2)

Big Sky (Star Original) (S1)

Blackish (S1-5)

Bones (S1-12)

Brothers & Sisters – Segreti di Famiglia (S1-5)

Buffy l’ammazzavampiri (S1-7)

Burn Notice – Duro a morire (S1-7)

Castle (S1-8)

The Cleveland Show (S1-4)

Cougar Town (S1-6)

Desperate Housewives (S1-8)

Devious Maids – Panni Sporchi a Beverly Hills (S1-4)

I Griffin (S1-17)

Feud (S1)

Flashforward (S1)

The Gifted (S1-2)

Glee (S1-6)

Godfather of Harlem (Star Original) (S1)

Grey’s Anatomy (S1-16)

Helstrom (Star Original) (S1)

High Fidelity (S1)

Homeland (S1-8)

How I Met Your Mother (S1-9)

Il lato oscuro dell’Europa (S1)

Lance (S1)

Lost (S1-6)

Love, Victor (Star Original) (S1-1)

Marte (S1-2)

Modern Family (S1-11)

O.J.: Made in America (S1)

Perception (S1-3)

Prison Break (S1-5)

Resurrection (S1-2)

Revenge (S1-4)

Scandal (S1-7)

Scream Queens (S1-2)

Scrubs (S1-9)

Sleepy Hollow (S1-4)

Solar Opposites (Star Original) (S1)

Station 19 (S1-2)

The Strain (S1-4)

Terra Nova (S1)

Terriers (S1)

The Americans (1-6)

Ugly Betty (S1-4)

X-Files (S1-11)

TV Special di STAR su Disney+

Gli eroi di Ground Zero

Il Ponte di Genova: cronologia di un disastro

1992: La rivolta di Los Angeles

Riina – Le verità nascoste

Maradona – Le verità nascoste

Film di STAR su Disney+