Ring finalmente offre la crittografia E2E nei video

Man mano che sempre più dispositivi accedono alla rete internet, è chiaro che va ad aumentare il potenziale rischio di attacchi a causa di sistemi di sicurezza non perfettamente integrati. La sicurezza del cloud è sempre una preoccupazione soprattutto quando si utilizzano dispositivi per la smart home, ma ora lo è un po’ meno, almeno con i dispositivi Ring. L’azienda ha annunciato infatti che la crittografia end-to-end (E2E) per i video è disponibile oggi su tutti i dispositivi idonei.

Ring ha avuto alcuni problemi di sicurezza in passato, quindi è bello vedere alcune buone notizie relative alla sicurezza di Ring.

Ring afferma che la crittografia end-to-end (E2E) viene lanciata oggi come anteprima tecnica. I video erano già crittografati quando caricati nel cloud e archiviati sui server di Ring, ma la crittografia end-to-end proteggerà ulteriormente quei video con una chiave che solo il dispositivo mobile dell’utente può decrittografare e visualizzare.

Se desiderate saperne di più, Ring ha scritto un white paper sulla sua crittografia E2E. È bene precisare che non tutti i dispositivi Ring offriranno la crittografia E2E. Fra questi, i videocitofoni e le videocamere alimentati a batteria non lo supporteranno.

Ecco l’elenco dei dispositivi supportati:

Ring Video Doorbell Pro

Ring Video Doorbell Elite

Ring Floodlight Cam

Ring Spotlight Cam Wired

Stick Up Cam Plug In

Stick Up Cam Elite

Indoor Cam

Trattandosi ancora di un’anteprima tecnica, è possibile che non tutti coloro hanno a disposizione un dispositivo idoneo ottengano l’accesso immediato al sistema di crittografia E2E. Ad ogni modo, se siete degli utenti con a casa qualche dispositivo Ring, vale la pena controllare nell’applicazione dedicata.

VIA FONTE